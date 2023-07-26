"Окупантам слід тікати": Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту

Президент зазначив, що України готує перелік кроків, необхідних для деокупації Криму.

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Зеленський натякнув на "бавовну" на Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, скріншот з відео

Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому - в Росію. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський та натякнув на те, що скоро на Кримському мосту може "розквітнути" ще одна "бавовна".

Він також зазначив, що Україна вже готує перелік кроків, необхідних для деокупації Криму.

"Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію", - сказав Зеленський.

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Президент акцентував на тому, що Крим в будь-якому випадку буде вільним від РФ та повернеться до України.

"Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", - додав Зеленський.

Підрив Кримського мосту

Потужна пожежа на Кримському мосту у захопленому країною-агресором Росією Криму сталася 8 жовтня минулого року. Естакада російських окупантів загорілася в результаті потужного вибуху. На кадрах було видно, що горів залізничний потяг.

Українські журналісти з посиланням на джерела повідомили, що підрив мосту через Керченську протоку був спеціальною операцією СБУ. У травні 2023 року голова СБУ Малюк сказав, що спецслужба здійснювала "певні заходи" для підриву Кримського мосту.

17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. В результаті був зруйнований один з прольотів естакади. Самопроголошена "влада" окупованого Криму змушена була перекрити рух мостом. Естакада досі не функціонує в повному обсязі.

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