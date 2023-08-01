'Загроза далі існує': Пєсков відреагував на атаку Москви і застеріг росіян

Речник російського президента-диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на другу, за декілька днів, атаку безпілотників по Москві.
"Вчора, 31 липня, я вам казав, що, звісно, коментувати з експертної точки зору це можуть і мають лише військові. Справді, загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються", - сказав Пєсков, передає ТСН.
На запитання пропагандистів, чи не порівнює Кремль удар по "Москва-Сіті" із терактом 11 вересня 2001 року в США, Пєсков відповів, що не бачить аналогій.
Атака по "Москва-Сіті": що відомо
Нагадаємо, що Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. За даними росЗМІ, вибухи прогриміли біля комплексу "Москва-Сіті". Інциденти пов'язують з нібито атакою безпілотників.
У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.
У Зеленського прокоментували атаку по Москві. Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії.
У Держдепі США відреагували на атаки дронів на Москву. Україна у праві самостійно вирішувати, як саме протистояти російському вторгненню, заявив прессекретар Держдепу США.
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