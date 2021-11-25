Закордон допоможе: у Канаді пообіцяли два варіанти військової допомоги Україні

У Канаді пообіцяли два варіанти військової допомоги Україні / УНІАН

Влада Канади розглядає можливість посилення власної військової місії в Україні - на тлі того, що безліч російський військ зараз скупчилися поблизу українських кордонів. Про це повідомляє портал The Globe and Mail.

Йдеться про два варіанти посилення військової місії Канади, які розглядає новопризначена Міністр оборони Аніта Ананд.

Перший з них - переміщення кількох сотень військових на підтримку канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.

Інший варіант - переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, що базуються зараз в Румунії.

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Нагадаємо, раніше заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович наступ російських військ на територію України призведе до втрати боєздатності Збройних сил Росії і поставить під питання існування політичного режиму Володимира Путіна.

колишній керівник українського МЗС Павло Клімкін казав про те, що керівник Росії, країни-агресора, Володимир Путін може вдатися до масштабних провокацій проти України. Але гарантії такого розвитку подій відсутні.