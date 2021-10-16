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Україна готується до великої війни: Арестович повідомив про опрацювання 9 сценаріїв агресії РФ

16 октября 2021, 14:31
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Військово-політичне керівництво України не виключає, що війна з Росією може піти шляхом ескалації.

Війна на Донбасі
Арестович повідомив про опрацювання 9 сценаріїв російської агресії / Reuters

Україна розглядає кілька сценаріїв розвитку військової обстановки і здійснює стратегічне планування на випадок, якщо доведеться відбивати повномасштабне вторгнення Росії, заявив радник очільника Офісу президента, спікер української сторони в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

В ефірі телеканалу Україна 24 Арестович зазначив, що військово-політичне керівництво країни не виключає, що війна з Росією може піти шляхом ескалації і набути, наприклад, вид повномасштабного конфлікту.

"Здійснено стратегічне планування, дев'ять сценаріїв розглядається. По них підготовлені заходи від прикордонних провокацій до повномасштабної війни. Це забезпечується безпека країни стратегічна з партнерами країн по НАТО і країнами-сусідами, це планова діяльність. Міністр оборони США прилітає наступного тижня. Будемо здійснювати наступні етапи планування і взаємодій аж до виробництва спільної з США збройної військової техніки, це також в планах. Будується науково-дослідний центр з безпілотних літальних апаратів (БПЛА. - Ред.) під Васильковом з Туреччиною, вже почалося будівництво, рекордний військовий бюджет", - сказав Арестович.

За його словами, Київ вирішує не тільки технічне питання, а й законодавче, оскільки для застосування всіляких сил і засобів у різних ситуаціях необхідні і відповідні закони.

"Найголовніше я хотів (сказати), що треба побудувати систему законів, які дозволяють це робити. Цього року ухвалено: план оборони, його за 30 років не було як такого, стратегію національної безпеки, стратегію військової безпеки, стратегію інформаційної безпеки, закон про національний опір, закон про розвідку, і багато чого, що дозволить вибудувати систему національної оборони зверху до низу, від нормативно-правової бази до останнього солдата", – підкреслив Арестович.

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У сюжеті дивіться, що Арестович думає про Іловайську трагедію:

Нагадаємо, раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що український півострів Крим, який окупований Росією, може бути звільнений всього за 5 хвилин рішенням російського президента Володимира Путіна. Війну двох держав на Донбасі можна зупинити одним дзвінком. Він підкреслив, що Україна дає можливість Росії розв'язати російсько-український конфлікт, "зберегти обличчя" і покинути окуповані території.

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війна на Донбасі військова агресія РФ Олексій Арестович
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