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"Завдання "спецоперації" йде за планом": полковник СБУ назвав несподівану версію літакопаду в РФ

Сергій Кущ
13 травня 2023, 19:46 оновлено 13 травня, 19:46
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Один з вертольотів Мі-8 могли збити із зенітно-ракетного комплексу, заявив Роман Костенко.
У Росії збили три вертольоти і два винищувачі
У Росії збили три вертольоти і два винищувачі / Колаж Главред, фото: соцмережі

Швидше за все, росіяни самі збили вертольоти і винищувачі у Брянській області 13 травня.

Таку думку висловив полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко, зазначивши, що сам факт падіння російських літаків-хороший факт, пише 24 канал.

"Росія сама продовжує демілітаризуватися. Завдання "спецоперації" йде за планом. Чи може далі це відбуватися? Звичайно", - зазначив він.

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Також Костенко припустив, що один з вертольотів Мі-8 могли збити із зенітно-ракетного комплексу.

"Швидше за все, він дійсно був збитий зенітно-ракетним комплексом або стався якийсь вибух, який, можливо, був запланований. Я ніколи не бачив, щоб у літаків просто так вибухав двигун", - заявив полковник СБУ.

Аварія літаків і вертольотів окупантів РФ в Брянській області

13 травня в мережі повідомили, що у Брянській області країни-агресора Росії розбилися військові літаки і вертольоти окупаційних ВКС РФ.

Вказувалося, що за кілька годин "збили" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34), а також військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою у Брянській області впали 2 бойові літаки Су - 34 і Су-35 і два вертольоти Мі-8. Також очевидці опублікували кадри падіння російських повітряних суден.

Пізніше сталося третє падіння вертольота Мі-8. Вертоліт впав в Унецькому районі неподалік від селища Волкустичі. Це за 70 кілометрів від кордону з Україною.

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