"Завдання "спецоперації" йде за планом": полковник СБУ назвав несподівану версію літакопаду в РФ

Швидше за все, росіяни самі збили вертольоти і винищувачі у Брянській області 13 травня.
Таку думку висловив полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко, зазначивши, що сам факт падіння російських літаків-хороший факт, пише 24 канал.
"Росія сама продовжує демілітаризуватися. Завдання "спецоперації" йде за планом. Чи може далі це відбуватися? Звичайно", - зазначив він.
Також Костенко припустив, що один з вертольотів Мі-8 могли збити із зенітно-ракетного комплексу.
"Швидше за все, він дійсно був збитий зенітно-ракетним комплексом або стався якийсь вибух, який, можливо, був запланований. Я ніколи не бачив, щоб у літаків просто так вибухав двигун", - заявив полковник СБУ.
Аварія літаків і вертольотів окупантів РФ в Брянській області
13 травня в мережі повідомили, що у Брянській області країни-агресора Росії розбилися військові літаки і вертольоти окупаційних ВКС РФ.
Вказувалося, що за кілька годин "збили" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34), а також військовий літак Су-34.
Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою у Брянській області впали 2 бойові літаки Су - 34 і Су-35 і два вертольоти Мі-8. Також очевидці опублікували кадри падіння російських повітряних суден.
Пізніше сталося третє падіння вертольота Мі-8. Вертоліт впав в Унецькому районі неподалік від селища Волкустичі. Це за 70 кілометрів від кордону з Україною.
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