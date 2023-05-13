"Завдання "спецоперації" йде за планом": полковник СБУ назвав несподівану версію літакопаду в РФ

Один з вертольотів Мі-8 могли збити із зенітно-ракетного комплексу, заявив Роман Костенко.

https://glavred.net/world/zadacha-specoperacii-idet-po-planu-polkovnik-sbu-nazval-neozhidannuyu-versiyu-samoletopada-v-rf-10470085.html Посилання скопійоване

У Росії збили три вертольоти і два винищувачі / Колаж Главред, фото: соцмережі

Швидше за все, росіяни самі збили вертольоти і винищувачі у Брянській області 13 травня.

Таку думку висловив полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко, зазначивши, що сам факт падіння російських літаків-хороший факт, пише 24 канал.

"Росія сама продовжує демілітаризуватися. Завдання "спецоперації" йде за планом. Чи може далі це відбуватися? Звичайно", - зазначив він.

відео дня

Також Костенко припустив, що один з вертольотів Мі-8 могли збити із зенітно-ракетного комплексу.

"Швидше за все, він дійсно був збитий зенітно-ракетним комплексом або стався якийсь вибух, який, можливо, був запланований. Я ніколи не бачив, щоб у літаків просто так вибухав двигун", - заявив полковник СБУ.

Аварія літаків і вертольотів окупантів РФ в Брянській області

13 травня в мережі повідомили, що у Брянській області країни-агресора Росії розбилися військові літаки і вертольоти окупаційних ВКС РФ.

Вказувалося, що за кілька годин "збили" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34), а також військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою у Брянській області впали 2 бойові літаки Су - 34 і Су-35 і два вертольоти Мі-8. Також очевидці опублікували кадри падіння російських повітряних суден.

Пізніше сталося третє падіння вертольота Мі-8. Вертоліт впав в Унецькому районі неподалік від селища Волкустичі. Це за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Вам може бути цікаво: