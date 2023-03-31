За вбивство 5-річної дитини сів на 18 років: у РФ з почестями поховали "вагнерівця"

Володимир Шестаков був ліквідований ЗСУ під Бахмутом Донецької області. У РФ з вбивці дитини зробили героя.

"Вагнерівець" Володимир Шестаков ліквідований ЗСУ під Бахмутом / Фото: росЗМІ

У місті Ясному Оренбурзької області Росії урочисто поховали колишнього ув'язненого - "вагнерівця" Володимира Шестакова. У 2018 році він отримав 18 років ув'язнення за вбивство п'ятирічного сина своєї подруги.

Шестаков був ліквідований ЗСУ під Бахмутом Донецької області. У некролозі окупанта росЗМІ написали, що "його мужність і відвагу в ім'я мирного майбутнього Вітчизни назавжди збережемо в пам'яті". Поховали Шестакова "з усіма військовими почестями на міському кладовищі".

Зазначимо, на під час слідства Шестаков докладно розповідав, як бив дитину.

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"Хлопчик почав стрибати на дивані, п'яний чоловік зробив йому зауваження. Дитина не послухався, тоді Шестаков почав її бити, а потім кинув на підлогу в коридорі. Мати хлопчика спробувала його захистити, але "друг" вдарив і її. Швидку допомогу дитині викликали лише під ранок, коли малюк став хрипіти. Врятувати його лікарі не змогли", - написав у Telegram радник голови ВМД України Антон Геращенко.

"На апеляції вбивцю захищали свідки, які говорили, що підсудний "міг вдарити дитину по сідницях лише у виховних цілях". Просто в той день він, мовляв, не розрахував сили", - додав він.

Як повідомляв Главред, в Росії колишній ув'язнений та найманець ПВК Вагнера повернувся в рідне село і вбив пенсіонерку. За нього особисто заступився глава ПВК Євген Пригожин і спробував його виправдати.

Також на війні в Україні ліквідували "вагнерівця", який до вступу в ПВК сидів у в'язниці за вбивство матері та сестри. 32-річний найманець з Ростовської області Роман Лазарчук був "демілітаризований" 17 грудня.

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