На фронті в Україні був ліквідований окупант, який виявився тезкою російського диктатора Путіна. 33-річний Віталій Путін був родом з Красноярського краю РФ, куди повернутися живим йому вже не судилося.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Відомо, що російський загарбник до повномасштабної війни проти України працював залізничником, а на фронт пішов добровольцем.
Окупант народився в Тулуні Іркутської області Росії. Він працював у "РЖД" ("Російські залізниці").
У 2012 році росіянин переїхав до Саянського за розподілом, де завів собі родину.
Загарбник не став чекати, поки його мобілізують, а погодився йти вбивати українців добровільно. Але довго повоювати йому не вдалося – 7 грудня його ліквідували українські військові.
При цьому в країні-агресорці РФ його ще й нагородили орденом Мужності (посмертно).
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.
Нагадаємо, українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області. Партизанський рух АТЕШ, створений українцями та кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.
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