ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який живцем спалив матір і сестру

32-річний найманець ПВК "Вагнер" Роман Лазарчук ліквідований ще 17 грудня.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні ліквідували "вагнеровца", який до вступу в ПВК сидів у в'язниці за вбивство матері і сестри.

32-річний найманець ПВК "Вагнер" з Ростовської області Роман Лазарчук ліквідований ще 17 грудня, але його тіло вивезли тільки недавно, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

Поховали "вагнерівця" 1 лютого в рідному місті.

"Лазарук був засуджений до 17 років позбавлення волі за вбивство рідної сестри і матері скоєні в 2014 році, коли він облив своїх рідних бензином і підпалив", - розповів Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

Прикомандирований від РПЦ/ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

Також повідомлялося, що українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

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