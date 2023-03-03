Росіян ліквідують сотнями: Данилов назвав втрати РФ та України у Бахмуті

Зараз йдуть запеклі бої за Бахмут в Донецькій області. ЗСУ утримують населений пункт.

Бахмут, Олексій Данилов / ОМБр Холодний Яр, скріншот

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

"Ми сьогодні (2 березня - ред.) на засіданні ставки дивилися на втрати Російської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці і дівчата кожен день їх там сотнями відправляють туди, куди вони повинні відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди увірвалися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок - 1 до 7 на нашу користь", - розповів Данілов в ефірі телемарафону.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії навколо Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію і міни.

видео дня

"Працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Зараз ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв призводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з української сторони не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує Українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Вам може бути цікаво: