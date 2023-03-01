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Хотів помилування: ЗСУ ліквідували колишнього путінського депутата-зека

1 березня 2023, 18:06
Колишній російський депутат з партії "Єдина Росія" опинився в колонії суворого режиму через торгівлю наркотиками.
ліквідований окупант, ВСУ
ЗСУ ліквідували колишнього путінського депутата / Колаж фото росЗМІ, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові ліквідували колишнього депутата з путінської партії "Єдина Росія", який приїхав вбивати українців як "вагнерівець". Про це повідомляють росЗМІ.

Політична кар'єра Дениса Штейна закінчилася, коли його ув'язнили за продаж наркотиків. Він так сподівався на помилування, що погодився собою поповнити ряди ПВК "Вагнера", яка вже славиться величезною кількістю втрат серед зеків, відправлених на фронт в Україну.

Відомо, що Штейн був родом із Самари, там же і відбував покарання після того, як в його будинку знайшли згортки з дозами мефедрону. Повідомляється, що ексдепутат повинен був відбувати покарання в колонії суворого режиму, але він там пробув всього кілька місяців, після чого відправився в Україну. Разом з ним тоді забрали на війну сотні самарських в'язнів.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

Нагадаємо, українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області. Партизанський рух АТЕШ, створений українцями та кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.

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