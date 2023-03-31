"Вагнерівець" повернувся з України в рідне село та вбив пенсіонерку: Пригожин заступився за найманця

Судимий за вбивство Ігор Россомахін записався в ПВК Вагнер і отримав помилування. Потім повернувся в рідне село та почав тероризувати місцевих жителів.

Євген Пригожин заступився за свого найманця, який убив пенсіонерку / скріншот

В Росії колишній в'язень та найманець ПВК Вагнера повернувся в рідне село і вбив пенсіонерку. За нього особисто заступився глава ПВК Євген Пригожин і спробував його виправдати.

Судимий за вбивство Ігор Россомахін записався в ПВК Вагнер і отримав помилування. Побувавши на війні в Україні, він повернувся в рідне село Новий Бурець Кіровської області та почав тероризувати місцевих жителів. У нетверезому стані він ходив селом із сокирою, погрожував сусідам вбивством і бив автомобілі.

Його односельці бояться виходити на вулицю, тому вимагали від поліції вжити заходів проти "вагнерівця", повідомляють російські ЗМІ.

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Втім, чоловіка затримали лише після того, як Росомахін убив пенсіонерку.

Россомахін повернувся в рідне село Новий Бурець / скріншот

"Кухар" Путіна Пригожин заступився за своїх найманців, мовляв, "за весь час з тисяч тих, хто вийшов – всього 20 злочинів".

"На майбутнє, звичайно, якщо людина поводиться агресивно, або зухвало, або є якийсь ризик, особливо якщо вона з категорії колишніх ув'язнених, необхідно нам повідомляти. Ми надішлемо свою рекрутську групу, акуратненько під білі рученьки його заберемо і відправимо на фронт, туди, де він повинен зганяти свою агресію", – заявив Пригожин.

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідували найманця ПВК Вагнера Станіслава Лобянова. Він був членом Цапківського організованого злочинного угруповання, яке в 2010 році скоїло масове вбивство дванадцяти осіб, зокрема дітей.

Тим часом під Москвою знайшли кладовище найманців приватної військової компанії Вагнера, які були ліквідовані в Україні. На кладовищі в селі Маврино з'явилися ще 27 нових могил, які, очевидно, належать "вагнерівцям".

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