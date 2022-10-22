За ним підуть: у Джонсона більше шансів витягнути Британію з кризи - Загородній

Джонсон може стати новим прем'єром Британії / Колаж фото president.gov.ua, скріншот

Колишній прем'єрміністр Британії Борис Джонсон, який так полюбився українському народу, має більше шансів витягнути країну з кризи, ніж інші кандидати на пост прем'єра. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Джонсона навіть порівнюють з Черчиллем, адже вважається, що Борис близький до нього за характером.

"Я в цьому випадку більше вірю в Джонсона. Тому що лідер - це та людина, якій вірять. Ось він прийде, скаже, що буде саме так, чим вселить впевненість в те, що зможе стати драйвером. Джонсон на це здатний, оскільки він - людина часу кризи. І він може сказати всім:"Йдемо за мною". І за ним підуть", - сказав Тарас Загородній.

Експерт переконаний, що Борис Джонсон є більш привабливим кандидатом для британців.

Відставка Ліз Трас

Прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єрміністра після бурхливих 45 днів на посаді.

За п'ять тижнів на своїй посаді Трас позбулася двох головних міністрів, підтримки парламентської фракції і електорату. Трас залишиться прем'єром, поки не буде обраний наступник.

Що обіцяла Ліз Трас

Трас обіцяла підготувати план по боротьбі зі зростанням вартості електроенергії для населення і забезпечення безперебійних поставок палива.

Трас також говорила, що призначить "сильний кабінет", відмовившись від" президентського стилю " правління.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Ліз Трас засуджувала дії РФ і говорила про підтримку України. Вона переконана, що всі союзники повинні забезпечити Україні перемогу у війні, адже це важливо "для існування безпеки, свободи і демократії в Європі".

Трас налякала Путіна і заявила, що чим більше Росія буде випускати ракет по території України, тим більше Великобританія надаватиме допомоги. Також вона зазначала, що Британія залишатиметься з Україною "стільки, скільки це буде потрібно".

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