Прем'єр Британії Ліз Трас оголосила про відставку

Елізабет Трас / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку.

Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

За п'ять тижнів на своїй посаді Трас позбулася двох головних міністрів, підтримки парламентської фракції і електорату.

Під час виступу на Даунінг-стріт Трас сказала, що "не може виконати мандат, на основі якого була обрана Консервативною партією, враховуючи ситуацію, що склалася".

За словами прем'єра, вона повідомила про своє рішення королю Чарльзу.

Як пише ВВС, Трас залишиться прем'єром, поки не буде обраний наступник.

"Вибори керівництва повинні відбутися наступного тижня", - сказала Трас.

Що обіцяла Ліз Трас

Трас обіцяла підготувати план по боротьбі зі зростанням вартості електроенергії для населення і забезпечення безперебійних поставок палива.

Трас також говорила, що призначить "сильний кабінет", відмовившись від" президентського стилю " правління.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Ліз Трас засуджувала дії РФ і говорила про підтримку України. Вона переконана, що всі союзники повинні забезпечити Україні перемогу у війні, адже це важливо "для існування безпеки, свободи і демократії в Європі".

Трас налякала Путіна і заявила, що чим більше Росія буде випускати ракет по території України, тим більше Великобританія надаватиме допомоги. Також вона зазначала, що Британія залишатиметься з Україною "стільки, скільки це буде потрібно".

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