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За "Гру в кальмара" в КНДР розстріляли чоловіка і ув’язнили школярів

24 листопада 2021, 16:20

Суворий закон "Про викорінення реакційної думки та культури" вперше застосували до неповнолітніх.

В КНДР вбили чоловіка, який розповсюджував серіал "Гра в кальмара" / колаж Главред

У Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) засудили до розстрілу чоловіка, який привіз у країну контрабандою і продавав серіал Netflix "Гра в кальмара".

Були затримані також семеро неповнолітніх, які встигли купити у чоловіка цифровий носій і переглянути кінотвір. Про це анонімний поліцейський розповів виданню Radio Free Asia. Старшокласнику, який купив USB-карту, присудили довічне ув'язнення. Його друзі, які також подивилися серіал, тепер змушені упродовж пяти років перебувати у виправно-трудових таборах.

читайте такожДіти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами"Через цей випадок влада також звільнила і виключила з Комуністичної партії класного керівника учнів, директора навчального закладу і секретаря у справах молоді. Співрозмовник видання зазначив, що їх, швидше за все, відправлять на роботу у вугільні шахти або вишлють до сільських районів країни. Він наголосив, що це підняло хвилю тривоги серед усіх шкільних вчителів. Вони хвилюються, щоб самим не потрапити у таку ситуацію, якщо хтось з їхніх учнів перегляне серіал.

У Північній Кореї немає Netflix і заборонені іноземні інформаційні продукти. У країні діє закон "Про викорінення реакційної думки та культури". Покараними можуть бути всі, хто зберігає, розповсюджує чи навіть просто переглядає інформаційні матеріали з капіталістичних держав, особливо з Південної Кореї та США. Цим законом передбачене також максимальне покарання – страта. Проте через популярність "Гри у кальмара" жителі країни іноді намагаються на свій ризик таємно поширювати серіал на цифрових носіях.

Цікаві факти про "Гру в кальмара"

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" вийшов на екрани у вересні 2021 року і одразу набув шаленої популярності. Кінотвір зняли у жанрі виживання, трилера і драми. Всього за кілька тижнів картина зайняла лідируючі позиції на стрімінговому сервісі Netflix в 90 країнах.

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Нещодавно режисер серіалу Хван Дон Хек повідомив, що зніматиме продовження свого творіння.

"Щодо другого сезону було стільки тиску, стільки попиту і стільки любові, що нам не залишили вибору. Скажу, що другий сезон дійсно буде", – заявив південнокорейський режисер.

Коли саме може вийти другий сезон, режисер поки що не прогнозує. Він зазначає, що зараз займається плануванням сиквела.

viber
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