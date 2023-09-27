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Нібито живий: командувача Чорноморським флотом показали на відео, знятому до удару по Севастополю

Дмитро Відоменко
27 вересня 2023, 13:08 оновлено 27 вересня, 13:09
РосЗМІ опублікували відео з нібито живим командувачем ЧФ РФ адміралом Соколовим. ССО раніше заявили про його ліквідацію під час удару по Севастополю.
Соколов, адмірал
Соколов, адмірал / колаж Главред, скріншоти з відео

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з командувачем Чорноморським флотом РФ Віктором Соколовим - він нібито нагороджував футбольну команду "Чорноморець" за призовне місце в "чемпіонаті Збройних сил Росії", а також давав інтерв'ю кремлівським пропагандистам.

Ймовірно, таким чином, в Кремлі дали установки реагувати на повідомлення українських ССО про те, що Соколов був ліквідований під час ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

На короткому відео видно, як чоловік у Флотській формі, схожий на адмірала Соколова, нагороджує і вітає спортсменів. Але суть ситуації в тому, що, за наявною інформацією, такий захід відбувся ще 18 вересня - тобто задовго до удару по штабу.

відео дня

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи у п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. У штабі Чорноморського флоту утворилася "діра" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільною".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео з наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "Ми ж обіцяли, що далі буде". При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

Як пізніше повідомили Сили спецоперацій, серед загиблих окупантів був і командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

"Після поразки штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів були поранені. Будівля штабу не підлягає відновленню", - сказано в повідомленні.

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

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чорноморський флот РФ війна Росії та України
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