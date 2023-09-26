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Росіяни показали "живого" командувача ЧФ після "прильоту" по штабу: у ССО відреагували

Яна Ставська
26 вересня 2023, 16:44 оновлено 26 вересня, 16:44
Екран з нібито "живим" Соколовим з'явився по відеозв'язку з Сергієм Шойгу.
Росіяни показали 'живого' командувача ЧФ після 'прильоту' по штабу: у ССО відреагували
Раніше у ССО заявили про ліквідацію Соколова під час удару по штабу ЧФ / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Радіо Свобода

Російські пропагандисти миттєво відреагували на опубліковану напередодні інформацію Сил спецоперацій ЗСУ щодо загибелі командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова під час ракетного удару по штабу флоту в Севастополі 22 вересня.

На відео-конференції міністра оборони РФ Сергія Шойгу 26 вересня з'явився екран з нібито живим Соколовим.

Хоча медіа ставляться до цього скептично. Деякі ЗМІ помітили склейку кількох кадрів, коли військовий раптом з'являється в окулярах. Очевидно, ці кадри було опубліковано намисне - щоб переконати російську аудиторії у тому, що Соколов не постраждав під час "прильоту".

відео дня

На інформацію відреагували у Силах спецоперацій ЗСУ. Зокрема, у командуванні зауважили, що отримали дані щодо загибелі Соколова.

Також разом з Соколовим загинуло ще понад 30 окупантів. Багатьох досі не вдалося індентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - йдеться у повідомленні прес-служби ССО.

Удар по штабу Чорноморського флоту

22 вересня ЗСУ потужно вдарили по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. За інформацією ССО, в результаті "прильоту" загинув сам командувач ЧФ та ще понад 30 офіцерів, 105 окупантів було поранено.

Внаслідок удару обвалилась частина будівлі, вона не підлягає відновленню.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, вказані втрати фактично паралізують морський флот.

Це не перша атака на об'єкти Чорноморського флоту в Криму. Відомо, зокрема, про підбиття підводного човна і великого десантного корабля "Мінськ". ЗМІ писали, що під час атаки українці використовували британські Storm Shadow.

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