УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни своєю ППО не захистять Крим, а ATACMS точно буде: у Повітряних силах зробили заяву

Дмитро Відоменко
24 вересня 2023, 11:57 оновлено 24 вересня, 11:59
Юрій Ігнат заявив, що ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі було завдано не ATACMS, але такі ракети точно будуть у ЗСУ.
АТАКМС, Гнат
Як сказав Юрій Ігнат, російське ППО в Криму не можуть збивати ракети західного виробництва / колаж Главред, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Спікер в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти не можуть захистити тимчасово окупований ними півострів Крим від атак ЗСУ - оскільки їх система протиповітряної оборони не здатна впоратися з крилатими ракетами від українських західних союзників. Про це заявив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"У нас є зброя, яка нам була потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, незважаючи на те, що у них там "не має аналогів ППО", – сказав Ігнат.

Офіцер додав, що деяку кількість наших ракет Російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, вони долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися з ракетами західного виробництва".

відео дня

Крім того, Ігнат розвіяв пропагандистське вкидання російських окупантів про те, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS.

"Я думаю, що було б видно, якби це був ATACMS, тому що крилата і балістична ракета відрізняються траєкторією польоту і наслідками удару", ‒ сказав офіцер.

Він також переконаний, що Пентагон все-таки надасть ЗСУ потрібна далекобійна зброя (в першу чергу ‒ ATACMS), оскільки з'являється все більше повідомлень про те, що передач відбудеться незабаром.

"Це не тільки про ATACMS, але і про німецьких Taurus. Все буде", - підсумував спікер ВС ЗСУ.

Удари по Севастополю 22 вересня

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українська армія завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили. У відомстві Шойгу стверджують, що тільки один військовослужбовець ЗС РФ пропав безвісти.

Тим часом глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков знаходиться без свідомості.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ПВО деокупація Криму ATACMS Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

10:53 Україна
США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара

США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW

ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW

08:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:57

Росіяни своєю ППО не захистять Крим, а ATACMS точно буде: у Повітряних силах зробили заяву

11:41

У Росії спалахнула паливна криза: розкрито основні причини

11:26

Іменини і День ангела в жовтні 2023: кого і коли вітати за новим календарем

11:11

Це роблять не всі, але даремно: навіщо вивертати речі при пранні

11:07

Для захисту Тайваню потрібні ракети: дипломат пояснив, чому США тягнуть з ATACMS для ЗСУ

США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - ХараСША зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю - Хара
10:53

ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку

10:50

Як зрозуміти, що пора збирати капусту: 3 ознаки, які не можна ігнорувати

10:50

Іменини 25 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

10:33

"ЅМЅками скидалися на вбивства дітей: путініст-зірка "Антикілера" видав маячню в ефірі

Реклама
09:59

Росіяни масово запускають БПЛА по скупченню цивільних на Херсонщині

09:52

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 1 жовтня: Овнам і Терезам буде туго

09:34

Адвокат пояснив, чи мають право співробітники військкоматів затримувати людей на вулиці

09:33

"Це переломний момент для перемоги": коли Україна виграє війну і окупанти зникнуть - прогноз

09:10

Гороскоп на тиждень з 25 по 1 жовтня: Тельці доб'ються свого, Рибам - хвилювання

08:55

ЗСУ повністю розбили бригаду російських морпіхів на Запоріжжі - ISW

08:46

Вишукано та швидко: переможець "Майстер Шеф" показав, як приготувати соковиту буженину за менш ніж годину

08:38

Ціни на продукти зростуть: як сильно доведеться розщедритися українським господаркам

08:37

Прорив лінії оборони на Півдні: значення цього успіху дуже великеПогляд

07:51

Атаки ЗСУ на різних напрямках не дають росіянам формувати нові сили - ISW

07:47

Яке свято завтра 25 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

Реклама
06:46

Cоюзники свідомо дозують нам постачання зброї?Погляд

06:35

Чи існує в українській мові слово "чотиридесят": Авраменко здивував поясненням

04:00

Експерт назвав найефективнішу зброю, яка блискавично знищує живу силу окупантів

03:00

Україна знищить ППО Росії в Криму і поставить під удар Кримський міст - Світан

01:36

"Можуть піти роки": експерт спрогнозував, як скоро Україна вступить до ЄвросоюзуВідео

00:01

Шалена оптична ілюзія для геніїв: треба знайти льодяник серед морозива за 6 секунд

23 вересня, субота
23:34

"Витісняємо росіян": ЗСУ продовжують наступ в районі Вербового - Генштаб

23:30

Померла мама Кузьми Скрябіна

23:13

"Ви нас обдурили": в РФ офіційно заявили, що продовжать вбивати українців

22:43

Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ: Буданов розповів, як все було

22:11

Штормитиме майже 10 днів: Україну накрила найсильніша магнітна буря

21:24

Шольц пригрозив прикордонним контролем: між Польщею та ФРН спалахнув скандал

20:49

Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

19:56

Особиста армія Кадирова небезпечна для КремляПогляд

19:43

"РФ відчайдушно буде атакувати": Арестович розповів, скільки триватиме війна в Україні

19:27

Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

19:15

Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, яка творить чудеса: Сон Пресвятої Богородиці 77 захистить від усього

18:32

Собчак прокоментувала другу вагітність

18:23

Як сказати українською "первый блин комом": Авраменко дав відповідь

Реклама
18:19

Денис Казанський. Росіяни лютують через прильоти по СевастополюВідеоблоги

17:57

Влада закликала українців виїхати з Криму

17:56

Гайтана поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

17:49

Навіщо додавати соду в вино: рішення популярної проблеми знайдено

17:03

Україна застосовує ракети Нептун, але є один нюанс - Буданов

16:35

"Переживаю за життя своє і батька": постраждалий від побоїв у ТЦК розказав нові деталі

16:27

Як зберігати недостиглі помідори: два способи "дозріти" плоди

16:12

"Вагнерівці" повернулись на фронт: Тарнавський розкрив подробиці

15:57

Куди подіти опалі яблука: кілька рішень для вашої ділянки

15:19

У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти