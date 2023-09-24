Росіяни своєю ППО не захистять Крим, а ATACMS точно буде: у Повітряних силах зробили заяву

Юрій Ігнат заявив, що ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі було завдано не ATACMS, але такі ракети точно будуть у ЗСУ.

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Як сказав Юрій Ігнат, російське ППО в Криму не можуть збивати ракети західного виробництва / колаж Главред, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Спікер в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти не можуть захистити тимчасово окупований ними півострів Крим від атак ЗСУ - оскільки їх система протиповітряної оборони не здатна впоратися з крилатими ракетами від українських західних союзників. Про це заявив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"У нас є зброя, яка нам була потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, незважаючи на те, що у них там "не має аналогів ППО", – сказав Ігнат.

Офіцер додав, що деяку кількість наших ракет Російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, вони долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися з ракетами західного виробництва".

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Крім того, Ігнат розвіяв пропагандистське вкидання російських окупантів про те, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS.

"Я думаю, що було б видно, якби це був ATACMS, тому що крилата і балістична ракета відрізняються траєкторією польоту і наслідками удару", ‒ сказав офіцер.

Він також переконаний, що Пентагон все-таки надасть ЗСУ потрібна далекобійна зброя (в першу чергу ‒ ATACMS), оскільки з'являється все більше повідомлень про те, що передач відбудеться незабаром.

"Це не тільки про ATACMS, але і про німецьких Taurus. Все буде", - підсумував спікер ВС ЗСУ.

Удари по Севастополю 22 вересня

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українська армія завдала успішного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили. У відомстві Шойгу стверджують, що тільки один військовослужбовець ЗС РФ пропав безвісти.

Тим часом глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, він у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков знаходиться без свідомості.

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