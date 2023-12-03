Ядерне стримування Путіна: у Німеччині назвали план для ЄС і занепокоїлися США

Обстановка в світі зазнала змін, Європі необхідно відновити свій потенціал стримування, сказав колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.

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Росію Путіна потрібно стримувати-Фішер / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ситуація у світі змінилася і директор Кремля Володимир Путін продовжує свій шантаж ядерною зброєю. Франції і Великобританії не вистачить потенціалу, щоб впоратися з обстановкою, є побоювання і щодо США. Тому Європі слід нарощувати свій оборонний потенціал, в тому числі і у сфері ядерних озброєнь. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.

В інтерв'ю Zeit Online він сказав про те, що у Німеччини не повинно бути ядерної зброї, проте у ситуації, коли Путін погрожує атомною зброєю і йде війна Росії проти України, Європі потрібна своя програма ядерного стримування.

"Нам необхідно відновити свій потенціал стримування. Доки у нас по сусідству знаходиться Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування такої Росії", - вважає дипломат. відео дня

Також він побоюється в надійності позиції США в світлі президентських виборів 2024 року, на яких перемогу може здобути Дональд Трамп.

"Сподіваюся, Америка і Європа залишаться союзниками. Але що станеться, якщо Дональд Трамп знову буде обраний? З урахуванням такого сценарію Європа повинна серйозно поставити питання", - підкреслив Йошка Фішер.

Ядерні загрози Путіна

Журналісти Financial Times раніше написали, що глава Кремля Володимир Путін восени 2023 року зменшив свій запал, пов'язаний із погрозами застосування ядерної зброї. На думку авторів матеріалу, риторика Путіна змінилася після того, як США, Франція і Великобританія пригрозили Росії ударом звичайними озброєннями.

Генерал СБУ Віктор Ягун вважає, що якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, від Москви відвернуться всі її союзники. Причому, на його думку, невідомо, в якому стані знаходяться російські ядерні озброєння.

Росія провалила випробування ракет-носіїв ядерної зброї, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними відомства, випробування балістичних ракет Ярс і Булава були невдалими.

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