Росія провалила випробування ракет-носіїв ядерної зброї

Нещодавні випробування балістичних ракет "Ярс" та "Булава", які є носіями ядерної зброї, виявились невдалими.

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Росія провела невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава" / Колаж: Главред, фото: EPA/UPG, Вікіпедія

У Росії 25 жовтня та 1 листопада 2023 року проводились випробування балістичних ракет "Ярс" та "Булава", які є носіями ядерної зброї. Обидва запуски завершились невдачею. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Перший випробувальний запуск відбувся 25 жовтня 2023 року, коли Росія випустила балістичну ракету РСМ-56 "Булава" з підводного ракетного крейсера "Борей". Згідно з даними ГУР МО України, це випробування завершилося невдачею, що вказує на ненадійність цієї ракети.

Вже 1 листопада 2023 року у Росії провели другий невдалий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Ця ракета є важливою частиною земельного компоненту стратегічних ядерних сил Росії.

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"Ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора росії 25 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні ГУР.

Провальний запуск ракети "Ярс" здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Її запускали з космодрому "Плєсєцьк" (Архангельська область) на полігон "Кура" (Камчатка).

Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат"

За даними розвідки, окупанти також мають серйозні проблеми з важкою МБР РС-28 "Сармат", яка є одним із ключових проєктів в оголошеному РФ процесі модернізації стратегічних ядерних сил.

Ракету "Сармат" росіяни розробляли з 2009 року. За первинними планами Кремля, її мали ввести на озброєння ще 5 років тому - у 2018 році, але дату постійно переносили. Урешті, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні цього року, після першого і єдиного випробування, яке відбулося в квітні.

"У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода" створена їй на заміну ракета "сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" ― недопрацьована, недосконала, сира ракета", - додали у ГУР.

Труднощі Росії в модернізації літаків

Крім того, РФ має труднощі в модернізації свого повітряного компонента стратегічних ядерних сил. Незважаючи на оголошену модернізацію радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С, росіяни здатні провести опрацювання лише 1-2 літаків щороку.

Постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2, яке окупанти запланували на 2023 рік, перенесли через неспроможність країни-агресорки відновити виробництво нових двигунів НК-32.

Усі ці проблеми і невдачі у випробуваннях свідчать про вплив санкційної політики світу відносно Росії. Також вони свідчать про нездатність Росії виробити власні компоненти для підтримки та модернізації її ядерних збройних сил.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони РФ, Сергій Шойгу, вважає, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території Росії під час військових навчань "на східному фланзі Альянсу". За словами Шойгу, війська НАТО систематично проводять обширні навчання, які, за його вигадками, базуються на "сценаріях військового конфлікту" з Росією та Білоруссю.

Також Шойгу, відзвітував перед Путіним про проведення спеціальних тренувань, спрямованих на "масований ядерний удар" проти потенційних ворогів. За заявами Шойгу, Росія готується "відповісти" на можливий "ядерний" удар від противника. У цих тренуваннях взяли участь стратегічні ядерні сили Росії, включаючи мобільну ракетну установку "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічних ракетоносця.

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