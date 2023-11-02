УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза ядерного удару РФ по Україні: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій

Олексій Тесля
2 листопада 2023, 03:10
Залишаються великі питання з приводу придатності до використання ядерних ракет РФ, підкреслив Віктор Ягун.
Ягун, Росія
Віктор Ягун спрогнозував ймовірність ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун оцінив ймовірність нанесення країною-агресором РФ ядерного удару по Україні.

"Якщо Росія використовує ядерну зброю проти України, це буде останнє, що вона зробить. Адже одна справа, коли ти використовуєш зброю для захисту проти держави, у якої є ядерна зброя, а інша – коли ти використовуєш ядерну зброю проти країни, яка навіть теоретично не може тобі відповісти", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї проти України від неї відвернутися її деякі союзники, в тому числі Китай.

Він також вважає, що незважаючи на володіння РФ найбільшим запасом ядерних боєголовок – близько 1,5 тисяч, залишаються великі питання з приводу їх придатності до використання і нагадав, що з ракет, якими окупанти б'ють по Україні, лише 50-60% долітають до цілі.

"Тому Захід стурбований не самим фактом можливого використання ядерної зброї Росією, а тим, в якому стані ця зброя, або, можливо, ті стратегічні ракети вибухнуть в самих шахтах", - додав Ягун.

Дивіться відео - чат з Віктором Ягуном в Главреді:

Раніше повідомлялося про те, що Росія погрожує "масованим ядерним ударом". До тренувань нібито залучили мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічні ракетоносії.

Нагадаємо, раніше Володимир Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", хто б не використовував ядерну зброю, на це буде жорстка відповідь.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ядерна зброя Віктор Ягун війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

23:59 Україна
Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

22:25 Україна
Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

21:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:15

Зіркова українська дзюдоїстка поманила голими плічками у відкритій сукні

03:45

Що буде, якщо жувати жуйку більше 10 хвилин: більшість людей про це не здогадується

03:10

Загроза ядерного удару РФ по Україні: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарійВідео

02:35

Серце прослужить набагато довше: лікар назвав продукти, яких потрібно уникати

02:05

Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
01:35

"Суцільна бійка і хаос": як Путін міг би почати гібридну війну проти Заходу

01:20

Чи визначите ви, хто на картинці не є людиною: тест для найрозумніших

01 листопада, середа
23:59

Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

22:50

Знайдіть безпечний вихід на зображенні за 30 секунд: це завдання вирішать одиниці

Реклама
22:40

"Буде важко": Данілов попереджає про можливі атаки РФ по інфраструктурі України взимку

22:25

Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

22:19

"Дізнавшись найстрашніше": Козловський відреагував на свою смерть у росЗМІ

21:53

Лорак залайкала пост колишнього чоловіка про розлучення

21:44

Прем'єрка Італії наговорила російським пранкерам багато зайвого про Україну

21:34

Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні - The Economist

21:14

Пугачова розчулила Мережу свіжими фото дітей від Галкіна

21:06

Що таке 25 кадр і як він впливає на людину

20:42

Олена Ющенко показала, як виглядає найменший онук експрезидентаВідео

20:38

Довічне та 30 років ув'язнення: окупанти влаштували нові незаконні судилища

20:30

РФ може атакувати Україну ракетами: Зеленський назвав міста, які під загрозою удару

Реклама
20:07

Вдарить +5: які регіони заливатиме дощем

19:59

"Змішаний штурм": військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці

19:30

Підозри зняті: Меттью Перрі помер не від передозування наркотиками - ЗМІ

19:17

З'явилися гучні подробиці вчорашніх ударів ЗСУ по окупантах у Донецьку

19:10

Про Арестовича та "поразку" у війніПогляд

19:01

Як зробити зачіску без "бабського" об'єму: стиліст вказав на помилку, яка додає віку

18:59

ЗСУ потужно вдарили по штабу російських військ, де міг бути генерал Теплінський

18:30

РФ перемістила гелікоптери Ка-52 та Мі-8 після удару ATACMS: де вони тепер

18:27

Чорна п'ятниця 2023: брехливий маркетинг або реальні знижки

18:25

Кошовий розсекретив, на кого буде вчитися старша дочка Варвара

18:01

Шойгу погрожує знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ

17:59

Росіяни запустили дві авіабомби по дитячому садочку на Херсонщині

17:47

Командир "зник" разом з батальйоном: у РФ хочуть приховати загибель сотні окупантів від HIMARS

17:46

Дружина Сергія Тігіпка зізналася, що була коханкою ще одруженого політика

17:41

Чи будуть повістки розсилати на смартфони: у Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію

17:35

"Розділяй і володарюй": Ягун пояснив, як протистояння ФСБ та Міноборони вплине на РФ

17:27

"Неможливо порахувати": окупанти серйозно зміцнюють лінію оборони і заважають ЗСУ

17:15

Техно-жовтень у Хмельницькому, Червонограді та Борисполі: Фокстрот відкрив 2 магазини та оновив 1 новости компании

17:03

РФ може бити ракетами з Новоросійська: генерал СБУ розкрив тривожний сценарійВідео

17:00

"Прошу не довіряти": Залужний попередив про фейкові повідомлення від шахраїв

Реклама
16:52

Чому не можна позичати гроші ввечері: як правильно давати в борг

16:47

Як впливає режим сну на вагу: експерт розповів, як люди непомітно товстіють

16:44

Чому Bayraktar "не видно" на фронті: офіцер ГУР розкрив один нюанс

16:32

Як і коли оформити надбавку до пенсії: кому з пенсіонерів пощастить

16:30

Що не можна робити 2 листопада, щоб не було проблем з грошима: прикмети дня

15:58

Північна Корея передала РФ мільйон снарядів, їх вистачить на 2 місяці – Bloomberg

15:57

"Путін помер" : у ГУР назвали цілі розгону інформації щодо смерті диктатора

15:50

Що буде, якщо Місяць віддалиться від Землі: чи чекати планетарної катастрофи

15:47

Більше немає сил: дружина Віктора Павліка в сльозах показала своє материнство

15:46

Чим не можна мити дзеркала: заборонені засоби, які залишають плямиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти