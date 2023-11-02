Загроза ядерного удару РФ по Україні: генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій

Залишаються великі питання з приводу придатності до використання ядерних ракет РФ, підкреслив Віктор Ягун.

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Віктор Ягун спрогнозував ймовірність ядерного удару РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун оцінив ймовірність нанесення країною-агресором РФ ядерного удару по Україні.

"Якщо Росія використовує ядерну зброю проти України, це буде останнє, що вона зробить. Адже одна справа, коли ти використовуєш зброю для захисту проти держави, у якої є ядерна зброя, а інша – коли ти використовуєш ядерну зброю проти країни, яка навіть теоретично не може тобі відповісти", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт вважає, що в разі застосування РФ ядерної зброї проти України від неї відвернутися її деякі союзники, в тому числі Китай.

Він також вважає, що незважаючи на володіння РФ найбільшим запасом ядерних боєголовок – близько 1,5 тисяч, залишаються великі питання з приводу їх придатності до використання і нагадав, що з ракет, якими окупанти б'ють по Україні, лише 50-60% долітають до цілі.

"Тому Захід стурбований не самим фактом можливого використання ядерної зброї Росією, а тим, в якому стані ця зброя, або, можливо, ті стратегічні ракети вибухнуть в самих шахтах", - додав Ягун.

Дивіться відео - чат з Віктором Ягуном в Главреді:

Раніше повідомлялося про те, що Росія погрожує "масованим ядерним ударом". До тренувань нібито залучили мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічні ракетоносії.

Нагадаємо, раніше Володимир Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", хто б не використовував ядерну зброю, на це буде жорстка відповідь.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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