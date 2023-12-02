"Путін обдурив": у РФ жорстко "пресують" дружин мобілізованих, які збунтувалися

Дружини мобілізованих у РФ говорять про те, що диктатор Володимир Путін обдурив їх, "обіцянки виявилися пустушкою".

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У РФ дружини мобілізованих збунтувалися проти диктатора Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: theins.ru, скріншот

У РФ почалися репресії проти дружин мобілізованих, які беруть участь у фотофлешмобі.

Зокрема, дружин мобілізованих вже почали викликати в поліцію в Ульяновську. Як повідомляє видання "7x7", флешмоб жінки організували в Telegram-каналі "Шлях додому. Ульяновськ". При цьому публікувалися фото і відео з наклейками на автомобілях.

Пізніше відео та фотографії були видалені з чату. З'ясувалося, що це зажадав від жінок зробити замгубернатора, до якого їх викликали після уваги ЗМІ. Однак знімати наклейки вони відмовилися.

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Пізніше учасниці чату написали, що до них прийшов поліцейський з приводу наклейок. Дружинам мобілізованих винесли попередження. За їх словами, їм говорили про статтю про дискредитацію армії (20.3.3 КоАП), хоча поліцейський був "сам в шоці" через необхідність їхати до дружин військових, але його про це нібито "просив Ульяновськ".

При цьому учасницям чату вручили повістку з вимогою прийти до відділу поліції. Раніше в чаті під назвою "Шлях додому" крім оголошення про цей флешмоб також було розміщено "звернення до росіян", маніфест і збір підписів. У Маніфесті вони зажадали почати виведення мобілізованих з "зони СВО" і встановити граничний термін служби по частковій мобілізації. При цьому у зверненні говорилося, що Путін обдурив їх, "обіцянки виявилися пустушкою".

Зазначимо, що дружини ульяновських мобілізованих плачуть крокодилячими сльозами з приводу того, що влада РФ забули про їхніх чоловіків, яких відправили вбивати мирних українців. При цьому ніхто з них не заїкнувся про те, навіщо вони вирушили в іншу країну вбивати українських жінок, дітей і людей похилого віку.

Раніше експерт Олександр Мусієнко заявив про те, що удари по РФ можуть призвести до бунту або революції. Перенесення війни в Росію-запорука перемоги України, Заходу слід зняти заборону на застосування озброєнь на її території, вважає Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше експерт дав прогноз про те, коли нові мобілізовані окупанти з'являться на фронті. Почати мобілізацію в Росії Кремль здатний вже в жовтні-грудні.

За даними ГУР, Росія думає мобілізувати ще 450 тисяч осіб. При цьому кожен місяць на війну проти України закликають від 20 до 22 тисяч росіян, сказав Кирило Буданов.

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