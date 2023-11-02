Путін дав задню: Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні – FT

На можливість застосування ядерної зброї Володимир Путін почав натякати відразу після початку війни.

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Володимир Путін змінив свою ядерну риторику / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Диктатор Володимир Путін пом'якшив свою ядерну риторику восени 2023 року, тому що США, Великобританія і Франція пообіцяли відповісти на одиночний ядерний удар по Україні масованим ударом за допомогою конвенціональних озброєнь.

Як пише Financial Times з посиланням на джерела, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто попередив Путіна про наслідки таких дій під час візиту до Москви в березні.

На можливість застосування ядерної зброї в російсько-українській війні Путін почав натякати відразу після початку агресії. Під час захоплення українських регіонів у вересні 2022 року він пообіцяв використати всі засоби, наявні в розпорядженні РФ, щоб не дати відвоювати окуповані території.

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Однак незабаром він визнав, що у використанні ядерної зброї немає ніякого політичного або військового сенсу. Як пише FT, це сталося саме після обіцянки західних країн відповісти на удар конвенціональною зброєю.

Ядерний шантаж РФ

Раніше генерал СБУ розкрив несподіваний сценарій застосування РФ ядерної зброї. Залишаються великі питання з приводу придатності до використання ядерних ракет РФ, підкреслив Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше Володимир Фесенко оцінив ризик застосування ядерної зброї Росією. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", хто б не використовував ядерну зброю, на це буде жорстка відповідь.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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