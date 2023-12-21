Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО: екс-аналітик ЦРУ розкрив сценарій

Колишній аналітик Центрального розвідувального управління США Пітер Шредер не вважає, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО.
Шредер у статті для Foreign Affairs розповів, що США можуть недооцінювати можливість ядерної війни між Росією та НАТО.
"Насправді малоймовірно, що російський президент Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО. Коли Путін використовує свій арсенал, він не намагається попередити, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Швидше, його риторика спрямована на те, щоб погрожувати самому НАТО", - додав аналітик ЦРУ, який провів майже 20 років, працюючи над питаннями, пов’язаними з Росією.відео дня
За його оцінками, Путін не просто брязкав зброєю, коли розхвалював ядерний потенціал Росії. Аналітик вважає, що перехід до застосування ядерної зброї - це те, що російський диктатор міг би зробити, якби хотів швидко виграти війну проти України.
"На відміну від Заходу, Путін може не боятися ядерного протистояння: він добре обізнаний з ядерним арсеналом Росії та принципами ядерного стримування, і, можливо, вважає себе унікально придатним для того, щоб подолати ядерну кризу", - йдеться у статті експерта.
Нагадаємо, що Росія погрожує "масованим ядерним ударом". Шойгу відзвітував російському диктатору Володимиру Путіну про нібито успішні тренування з завдання "масованого ядерного удару" по противнику.
Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні. Путін пом'якшив свою ядерну риторику восени 2023 року, тому що США, Великобританія і Франція пообіцяли відповісти на одиночний ядерний удар.
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