У Мережі пишуть про збитий Ту-22М: чим можуть "завалити" ядерний ракетоносець РФ

Україна має зброю, яка може збивати Ту-22М, і це не комплекси Patriot.

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Чим ЗСУ можуть збити Ту-22М / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Після масованих ракетних атак по Україні в Мережі почала з'являтися інформація про нібито перехоплення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 над Курською областю.

Як розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко РБК-Україна, щось схоже було реалізовано в травні.

"Подібного типу операції наші Повітряні сили проводили в травні, коли одночасно в Брянській області були збиті літаки Су-34 і Су-35, два вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1 і один Мі-8", - зазначив він.

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У свою чергу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключає, що в українських сил є розуміння, де вони базуються, звідки злітають і яка приблизна траєкторія польоту військових літаків РФ.

"В принципі, ми можемо обчислити і оцінити їх можливості. Далі вже йде робота по виявленню можливостей збити такий борт. Якщо ми говоримо про Patriot, то вони перехоплюють цілі на дальності в 80 км", - підкреслив він у бесіді з виданням.

Іншими словами, якщо літак підходить на таку відстань, то в цілому ЗРК може його перехопити.

Чим Україна може збити російські Ту-22М

Водночас, як пише Forbes, Україна має зброю, яка може збивати Ту-22М: "Якщо українці захочуть переслідувати російські Ту-22 в повітрі, то в реальності є лише один зенітно-ракетний комплекс, який може це зробити - старий радянський С-200. Але з великими зусиллями і не завжди".

Видання нагадує, що в ролі системи протиповітряної оборони С-200 не повинна мати проблем з ураженням цілей на висоті до 40 кілометрів і на відстані до 300 кілометрів. "В ідеальних умовах його ракети можуть діяти на відстані 250 кілометрів. Це на 150 кілометрів далі, ніж найкращі українські ракети класу "земля-повітря" американського виробництва Patriot PAC-2", - зазначають автори.

Уточнюється, що Україна успадкувала батареї С-200 від Радянського Союзу в 1991 році. Скільки саме C-200 і ракет до них Україна може розташовувати сьогодні - неясно. При цьому в Forbes відзначають, що на складах в Україні можуть зберігатися сотні старих ракет V-860/880, а в арсеналах колишніх союзників Києва за Варшавським договором - ще сотні.

"Великі, неповороткі російські бомбардувальники, що літають на великій висоті, були б ідеальними цілями для українських С-200, якби росіяни підлетіли досить близько до українського кордону, щоб опинитися в межах дальності дії C-200", - зазначає видання.

Проблема однак полягає в тому, що всі російські бомбардувальники стріляють крилатими ракетами, які можуть летіти набагато далі, ніж 320 кілометрів. Так, власна стандартна ракета Ту-22М3, Х-22/32, має дальність польоту понад 800 кілометрів.

"Батарея С-200 повинна бути далеко попереду міста-мішені Ту-22М3 - на відстані сотень кілометрів - для того, щоб зробити точний постріл по бомбардувальнику", - додали в Forbes.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Знищення Су-34 РФ

Нагадаємо, що ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні. Захисникам України вдалося знищити три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Пізніше в ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ. В результаті знищення російських літаків, також ліквідовані і кілька окупантів РФ.

У той же час з'явилися нові подробиці збиття трьох російських військових літаків. Окупанти вважають, що Україна задіяла на передовій ЗРК Patriot.

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