Ядерна зброя в космосі: в Bloomberg розкрили плани Путіна і попередили про загрозу

Агресорка Росія проводить розробку космічного потенціалу для знищення супутників за допомогою ядерної зброї, пишуть американські журналісти.

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Точиться космічна гонка між США, Росією і Китаєм - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Росія може вже в 2024 році розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки у космосі. Москва не планує вибуху орбітальної зброї, але є ризик аварії. Потенційний ядерний вибух здатний торкнутися близько третини усіх супутників і пошкодити системи зв'язку на Землі.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що США вже повідомили союзникам про плани Росії. Москва проводить розробку космічного потенціалу для знищення супутників за допомогою ядерної зброї. Подібні дії порушать договір про космос 1967 року, який був підписаний російською державою.

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Дані відомості з'явилися після того, як глава комітету з розвідки Палати представників Штатів попередив минулого тижня про підготовку Росією заходів, які загрожують американській національній безпеці.

Конкуренція між США, РФ і Китаєм в космосі

Журналісти також відзначили, що ситуація вказує на зростаючу конкуренцію між США, Китаєм і Росією за космос і розробку ведення війни там. Обстановка починає нагадувати часи Холодної війни, коли дві наддержави підписали низку угод про контроль над озброєннями, щоб запобігти так званій мілітаризації космосу.

Що може планувати Росія

На даний момент відомо, що Кремль не планує вибухів орбітальної зброї, проте дії росіян можуть призвести до аварії, а потенційний ядерний вибух здатний торкнутися приблизно 30% супутників і пошкодити системи зв'язку на землі.

За словами фахівця в космічних озброєннях, вибух не обов'язково може призвести до знищення супутників, але мова може йти про збої, в результаті яких знадобиться виправляти помилки.

Згідно з відомостями ООН, станом на квітень 2023 року на орбіті Землі було майже 7800 робочих супутників.

Також у виданні підкреслили, що США і союзники намагаються через Китай та Індію відрмовити Росію від розгортання озброєння в космосі. Країни-посередники вважаються "більш впливовими" у Москві, тому їх попросили посприяти.

Росія може розмістити ядерну зброю в космосі

Голова Комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер 14 лютого заявив, що є серйозна загроза національній безпеці США, оскільки Росія будує плани з розміщення ядерної зброї в космосі.

Після цього радник президента Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив ці відомості, а сам господар Білого дому доручив своїй адміністрації провести з Росією відповідні переговори.

Журналісти CNN опублікували матеріал, в якому заявили, що потенційний ядерний вибух в космосі може призвести до виведення з ладу великої кількості американських комерційних і урядових супутників. Виникнуть проблеми з мобільним зв'язком, оплатою рахунків і роботою Інтернету.

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