"Я за дружбу народів": українка-власниця кафе Росія в Берліні відмовилася змінювати його назву

Власниця кафе заявила, що Росія нібито є брендовою назвою.
В столиці Німеччини Берліні діє кафе під назвою Росія. При цьому власницею закладу виявилася українка.
Як заявила вона у відповідь на претензії української активістки Поліни, назву закладу вона міняти не збирається.
При цьому власниця кафе заявила, що Росія нібито є брендовою назвою.
При цьому на зауваження про звірства Росії в Україні вона не реагувала а говорила, що підтримує "дружбу народів". Більш того, за її словами, ще кілька місяців тому "Росія була нормальною країною".
Додамо, що після публікації відповідного відео в Мережі активістці Поліні в коментарях і приватних повідомленнях стали надходити погрози від росіян. У тому числі дійшло до погроз фізичної розправи.
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Нагадаємо, раніше в Німеччині прокотилися багатотисячні проросійські акції.
Проросійські активісти на авто з прапорами РФ хотіли продемонструвати свою прихильність режиму Путіна, проте громадяни, які підтримують Україну, перешкодили таким планам, заблокувавши колону.
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