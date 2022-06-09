"Я за дружбу народів": українка-власниця кафе Росія в Берліні відмовилася змінювати його назву

Кафе Росія в Берліні / скріншот

В столиці Німеччини Берліні діє кафе під назвою Росія. При цьому власницею закладу виявилася українка.

Як заявила вона у відповідь на претензії української активістки Поліни, назву закладу вона міняти не збирається.

При цьому власниця кафе заявила, що Росія нібито є брендовою назвою.

При цьому на зауваження про звірства Росії в Україні вона не реагувала а говорила, що підтримує "дружбу народів". Більш того, за її словами, ще кілька місяців тому "Росія була нормальною країною".

Додамо, що після публікації відповідного відео в Мережі активістці Поліні в коментарях і приватних повідомленнях стали надходити погрози від росіян. У тому числі дійшло до погроз фізичної розправи.

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Нагадаємо, раніше в Німеччині прокотилися багатотисячні проросійські акції.

Проросійські активісти на авто з прапорами РФ хотіли продемонструвати свою прихильність режиму Путіна, проте громадяни, які підтримують Україну, перешкодили таким планам, заблокувавши колону.

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