"Велика ганьба": поліція Берліна відібрала в активістів прапор України – в МЗС жорстко відреагували

Кулеба заявив, що рішення про заборону української символіки – велика помилка німецької столиці, бо не можна символи України та РФ ставити на один щабель.
У Берліні поліція відібрала та згорнула український прапор, з яким на вулиці німецької столиці вийшли активісти. В Міністерстві закордонних справ України засудили рішення Берліна заборонити виходити на вулиці з українською символікою і назвали це великою помилкою.
Реакцію на такі події опублікував на своїй сторінці у Twitter очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Берлін зробив помилку, коли заборонив українську символіку.
"Не можна ставити символи України та Росії на один щабель. Відібрати український прапор в учасників мирного мітингу – це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – наголосив Кулеба.
На такий вчинок відреагував також посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він назвав заборону української символіки "великою ганьбою Берліна".
Берлін заборонив національну символіку України 8-9 травня
Нагадаємо, влада Берліна заборонила використовувати національну символіку України на пам'ятних заходах 8 і 9 травня.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник після цього заявив, що таке рішення є ляпасом Україні та українському народу. Він наголосив, що це не тільки відсутність такту, а й катастрофа з точки зору політики.
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