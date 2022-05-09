Росіяни накинулися на ведучу 1+1 Наталію Мосейчук у Берліні: нові подробиці

Наталія Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

9 травня росіяни та учасники акції на честь "Дня Перемоги" у Берліні напали на українську знімальну групу ТСН, яка знімала сюжет про порушення під час пам'ятних заходів.

Інцидент стався в Трептов-парку, на який відреагувало посольство України у ФРН.

Там повідомили, що росіянин спеціально намагався нанести тілесні ушкодження журналістці і ведучій Наталії Мосейчук. Про це йдеться в офіційній заяві дипвідомства.

"Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягнути винних до відповідальності ", - закликали в посольстві.

Напад на Мосейчук і команду 1+1

Зазначимо, під час зйомки сюжету росіяни та учасники акції на честь Дня Перемоги в Берліні напали на знімальну групу ТСН.

Відомо, що напад здійснили учасники акції, які прийшли в меморіал воїнам Червоної Армії в Трептов-парку, принісши з собою заборонену в Німеччині символіку - георгіївські стрічки і червоні прапори.

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