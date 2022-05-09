У Берліні росіяни напали на знімальну групу 1+1 і Наталію Мосейчук

Трептов-парк / скріншот

У Німеччині в Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим у Другій світовій радянським солдатам, напали на знімальну групу телеканалу 1+1.

Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов з посиланням на журналістку ТСН Наталію Фібриг.

За його словами, команду 1+1 і ведучу Наталію Мосейчук побили під час професійної діяльності, а німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.

"Бездіяльність берлінської поліції перейшла всі кордони. Тільки що в Трептовер-парку рашисти напали на українську знімальну групу 1+1, яка знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня", — зазначив Снідалов.

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Зазначимо, 8 травня, в День пам'яті і примирення команда ТСН показала спецвипуск і провела телеміст між Києвом і Берліном. Ефір транслювався в рамках марафону Єдині новини.

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