У Берліні росіяни напали на знімальну групу 1+1 і Наталію Мосейчук

Команду 1+1 побили під час професійної діяльності.
У Німеччині в Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим у Другій світовій радянським солдатам, напали на знімальну групу телеканалу 1+1.
Про це розповів громадський активіст Олександр Снідалов з посиланням на журналістку ТСН Наталію Фібриг.
За його словами, команду 1+1 і ведучу Наталію Мосейчук побили під час професійної діяльності, а німецькі правоохоронці були поруч і не змогли цьому запобігти.
"Бездіяльність берлінської поліції перейшла всі кордони. Тільки що в Трептовер-парку рашисти напали на українську знімальну групу 1+1, яка знімала сюжет про порушення під час заходів 9 травня", — зазначив Снідалов.
читайте такожВедучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБ
Зазначимо, 8 травня, в День пам'яті і примирення команда ТСН показала спецвипуск і провела телеміст між Києвом і Берліном. Ефір транслювався в рамках марафону Єдині новини.
Читайте також:
- Фейгін розповів Мосейчук про те, чому росіяни готові відправляти своїх дітей на війну
- Палиця в інтерв'ю Мосейчук розповів, чому Путін напав на Україну