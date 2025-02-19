'Я буду гарантом': Макрон анонсував важливі рішення щодо України та кінця війни

Президент Франції Еммануель Макрон взяв на себе зобов'язання та виступив гарантом досягнення довготривалого миру в Україні та анонсував нові рішення.

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Макрон анонсував важливі рішення щодо України та кінця війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

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Макрон виступив гарантом довготривалого миру в Україні

Мирний процес має враховувати 3 ключові принципи

Президент Франції Еммануель Макрон 19 лютого провів другий екстрений саміт за участю низки країн ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Про підсумки зустрічі він повідомив у своєму X.

За його словами, Франція та її союзники мають єдину і чітку позицію: вони прагнуть довготривалого миру в Україні та готові виконувати всі свої зобов’язання для забезпечення безпеки в Європі.

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"Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що країни ЄС поділяють ту ж мету, що й президент Дональд Трамп, – зупинити агресивну війну, яку Росія веде майже три роки. Зусилля щодо встановлення миру й надалі ґрунтуватимуться на ключових принципах, що відповідають їхнім інтересам:

Україна завжди має бути залучена, а її права поважатимуться.

Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями.

Необхідно брати до уваги безпекові інтереси європейців.

"Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи і кожної з наших країн. Рішення будуть прийняті найближчими днями і тижні", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що встановлення режиму тиші на фронті без справедливої мирної угоди не означатиме завершення війни.

Тим часом 19 лютого російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У ніч проти 19 лютого російські окупанти спробували проникнути на територію України з боку Курської області, про що заявив кремлівський диктатор Володимир Путін. Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російська ДРГ була знищена.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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