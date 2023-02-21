"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ.
Президент країни-агресора у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Про це він написав у своєму Twitter.
"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. І підкреслив, що РФ знаходиться в безумовному "таежном тупике", — підкреслив Подоляк.
Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.
"Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф", - додав Подоляк.
Нагадаємо, Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним Зборам. Він обрушився пропагандистськими звинуваченнями на адресу України і Заходу. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і придумав, що Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас".
Заяви Путіна явно вказували на те, що він не збирається припиняти війну проти України. Він готує росіян до тривалої війни.
Читайте більше:
- "Додавши сотні тисяч до вже призваних": Путін може оголосити про нову мобілізацію-NYT
- Огризко: Путіна чекає катастрофа, навіть якщо Росія забере війська з України
- У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ-експерт