"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

Володимир Путін показав, що перспективних рішень у нього немає, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував заяви Володимира Путіна / Офіс президента України, скрін

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував послання Володимира Путіна Федеральним зборам РФ.

Президент країни-агресора у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Про це він написав у своєму Twitter.

"Путін публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. І підкреслив, що РФ знаходиться в безумовному "таежном тупике", — підкреслив Подоляк.

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Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

"Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним Зборам. Він обрушився пропагандистськими звинуваченнями на адресу України і Заходу. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і придумав, що Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас".

Заяви Путіна явно вказували на те, що він не збирається припиняти війну проти України. Він готує росіян до тривалої війни.

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