Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадри

У Краснодарському краї Росії ввечері 20 січня ракета російської ППО влучила в житлову багатоповерхівку, спричинивши масштабну пожежу.

Російська ППО вдарила по житловому будинку - відео наслідків / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Російське ППО вдарило по житловій багатоповерхівці в Краснодарському краї

Місцеві опублікували відео з наслідками удару

Увечері 20 січня в населеному пункті Афіпський (Краснодарський край РФ) після вибуху сталася масштабна пожежа в одній із багатоповерхівок. Перед цим з’являлася інформація про роботу російської протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляють місцеві медіа.

За словами очевидців, після серії вибухів серйозно постраждав житловий будинок, а також було пошкоджено близько десяти автомобілів. На місці виникла пожежа, попередньо не виключають наявність постраждалих.

Водночас на відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко зафіксовано траєкторію ракети російської системи ППО та її подальше влучання в житлову забудову.

Дивіться відео удару російської ППО по будинку:

Російську атаку по будинку в Краснодарському краї підтвердив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

"Російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у місті Афіпський, Краснодарський край", - написав він у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу Nexta, під час відбиття атаки на Афіпський нафтопереробний завод ракета ППО С-400 впала на житловий квартал.

Місцеві мешканці повідомляють про значні пошкодження фасаду будинку, вибиті десятки вікон на кількох поверхах, а також займання автомобілів на парковці поруч.

С-400 / Інфографіка: Главред

Які цілі в Росії атакує Україна - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак зазначав, що під час ударів по території РФ Україна обирає пріоритетні цілі — економічно значущі об’єкти, які наповнюють російський бюджет, але водночас є відносно вразливими для ураження.

За його словами, дрони спрямовуються на об’єкти з дуже високою доданою вартістю, зокрема на нафтопереробні заводи та бази зберігання пального. Такі цілі, з одного боку, приносять значні доходи, а з іншого — їх відносно легко вивести з ладу.

"Якщо дрон прилетить у залізобетонну конструкцію, особливих руйнувань не буде, але якщо – у НПЗ, то достатньо і 20 кг вибухівки, щоб спалити велику ємність із паливом", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 січня в районі Сочі та Туапсе Краснодарського краю Росії пролунало близько десяти вибухів.

У ніч на 14 січня вибухи пролунали і в Ростові-на-Дону, після чого в місті спалахнула пожежа. За попередніми даними, населений пункт зазнав атаки дронів, не виключається також застосування ракет.

Ще раніше, в ніч на 12 січня, серія вибухів пролунала в Новочеркаську Ростовської області РФ. Під ударом могла опинитися місцева електростанція.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

