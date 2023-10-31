Ізраїль потужно атакує бойовиків ХАМАС у підземних тунелях Гази - Reuters

Солдати Ізраїлю знищили терористів і скерували повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі бойовиків.

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ЦАХАЛ атакує бойовиків ХАМАС / колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ атакував бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів бойовиків під палестинським анклавом Газа.

"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛу завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - повідомили в агентстві Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

У відповідь бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

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"Солдати знищили терористів і скерували повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі терористів", - заявили ізраїльські військові.

Автори видання зазначають, що тунелі є головною метою для Ізраїлю, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС. За даними інформаційного агентства, багато заручників ХАМАСу утримуються в тунелях.

Нагадаємо, що експерт розкрив, як ситуація в Ізраїлі може перерости в Третю світову. Віктор Ягун зазначив, що арабський світ не готовий до війни, крім Ірану та хіба що Сирії, тому робитиме все, щоб цей конфлікт загасити.

В Ізраїлі загинуло понад 20 українців, серед них діти. Відомо, що 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок.

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