З'ясувалася дата зустрічі радників "нормандської четвірки"

Дата зустрічі радників нормандської четвірки / Фото : tellerreport.com

Наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні в четвер, 10 лютого. Про це повідомив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр під час брифінгу.

"Як Ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - заявив він.

При цьому Де Рів'єр додав, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.

Телефонні переговори Макрона і Путіна

У п'ятницю, 28 січня, відбувся телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.

Росія готова продовжувати переговори щодо Донбасу в рамках нормандського формату. Однак, як заявив Путін, Москва, мовляв, чекає від Києва реалізації Мінських угод, які нібито повинні включати переговори України з російськими окупаційними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР" за особливим статусом ОРДЛО.

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