Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського формату

Дмитро Козак / УНІАН

Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови.

За його словами, це може статися після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.

"Саміт лідерів нормандської четвірки буде можливий після того, як будуть узгоджені всі аспекти правового статусу Донбасу для того, щоб узгодити умови виборів в регіоні", - заявив Козак на брифінгу.

Козак також заявив, що під час зустрічі радників нормандської четвірки сторони підняли питання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

"Розмова була досить відверта. Домовилися, що перемир'я має дотримуватися, і угода, яку підписала 22 липня має виконуватися", - заявив Козак.

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Підсумки зустрічі радників нормандської четвірки

26 січня, в Парижі пройшла зустріч радників лідерів нормандського формату - України, Німеччини, Франції та Росії. Переговори пройшли на тлі загострення ситуації біля українського кордону.

Радники лідерів нормандської четвірки на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Це перший такий документ, про який вдалося домовитися з 2019 року.

Також радники нормандської четвірки домовилися про ще одну зустріч. Вона пройде через два тижні в Берліні.

Домовленість 2020 року Про припинення вогню залишається актуальною.

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