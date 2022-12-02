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"Вимушена реакція": Путін жалюгідно виправдовує ракетний терор по енергооб’єктах України

2 грудня 2022, 16:43

Путін заявив, що війська РФ "тривалий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України".

'Вимушена реакція': Путін жалюгідно виправдовує ракетний терор по енергооб’єктах України
Путін розповів Шольцу, навіщо тероризує Україну / kremlin.ru

У п’ятницю, 2 грудня, російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що ракетні обстріли української інфраструктури є "вимушеною та невідворотною реакцією".

Як пише видання Eurozpravy, російський диктатор намагався виправдати удари РФ по об'єктах української енергетики помстою за вибух на Кримському мосту.

Путін заявив, що війська РФ "тривалий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України", а також додав, що це стало "вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включно з Кримським мостом і об'єктами енергетики".

Окрім того, під час розмови з німецьким канцлером Путін знову звинуватив країни Заходу в тому, що вони постачають українській армії озброєння. Диктатор у властивій йому манері сказав, що це "призводить до того, що Київ геть-чисто відкидає ідею будь-яких переговорів".

Шольц провів телефонну розмову з Путіним

У п'ятницю, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував главі країни-агресора РФ Володимиру Путіну і поставив йому вимогу якомога швидше знайти дипломатичне рішення для завершення війни і вивести війська з України. Путін поскаржився, що Захід допомагає Києву від російської агресії, а Україна не хоче вести жодних перемовин з кремлівським режимом.

Шольц розмовляв з Путіним про Україну протягом години. Він підкреслив, що Берлін продовжить рішуче підтримувати Київ для зміцнення обороноздатності України. Канцлер закликав Путіна якомога швидше знайти мирне рішення для завершення війни і вивести війська з території української держави.

Окрім того, на Берлінській конференції з безпеки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна-агресор РФ зруйнувала світовий порядок, але після війни проти України ситуація має повернутися до довоєнного становища. Домовленості з Москвою можливі тільки в тому випадку, якщо Путін припинить агресію проти країн-сусідів. Союзники з НАТО, такі як Польща і країни Балтії, можуть виступити проти будь-яких поступок Росії.

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