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Втягнули пазурі від паніки: Максакова назвала місяць, коли посиплеться режим Путіна

Анна Ярославська
9 червня 2026, 09:20
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Імітаційний переворот у Росії не розв‘яже проблему.
Марія Максакова, Путін, Кремль
Серпень – реальний шанс повалити режим Путіна, вважає Марія Максакова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Про що сказала Марія Максакова:

  • У Кремлі наростає паніка через вступ у зону турбулентності
  • Системні наступники лише тимчасово приховають стару суть режиму
  • Рух "Чорна іскра" здатний зруйнувати систему зсередини

Російська верхівка перебуває у стані прихованої паніки і намагається перечекати небезпечну для себе "зону турбулентності", яка триватиме до кінця вересня. Про це в інтерв'ю виданню "Главред" заявила оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова.

За її словами, головне завдання України та світової спільноти — не дати Кремлю провести імітаційний переворот і зберегти існуючу систему.

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Максакова зазначила, що нинішня поведінка російської влади (включно з недавніми медійними виступами ідеологів на кшталт Дугіна) — це спроба "втягнути кігті й сховати ікла", щоб не здаватися чудовиськами. Однак за цим ховається розбалансованість і відсутність єдиної генеральної лінії.

"Все, що ми обговорюємо — це розбалансованість, різкі випади в різні боки. У таких умовах там не може бути вироблена якась генеральна лінія, яким чином їм з червня перескочити до кінця вересня, пройшовши цю зону турбулентності", — підкреслила ексдепутатка.

Хто може прийти на зміну Путіну

Максакова попередила: передача влади так званим "системним" фігурам не вирішить проблему, а лише створить тимчасову ілюзію змін.

Громадська діячка оцінила можливі сценарії:

  • Клан Ковальчуків і Кирієнко: вкрай небажаний варіант для України, який продовжить колишній курс.
  • Мішустін і Шойгу: ймовірно, припинили б війну, але спробували б побудувати аналог Радянського Союзу з Держпланом. Це буде "те саме, але з більш травоїдною вітриною".
  • Лібертаріанці та новатори (Павло Дуров, Віталій Бутерін, Ольга Курносова): найкращий сценарій для повного демонтажу системи та ліквідації ФСБ, яку Максакова назвала "ядром тероризму".

Ставка на "Чорну іскру"

На думку Максакової, реальною силою всередині РФ, здатною нав'язати Кремлю справжню боротьбу, сьогодні є рух "Чорна іскра". Вона нагадала, що ця організація спільно з Силами спеціальних операцій (ССО) вже продемонструвала свою ефективність, влаштувавши "вражаючі феєрверки" на російських нафтопереробних заводах.

"Тому це шанс", — впевнена екс-депутатка.

У зв'язку з цим Максакова звернулася до російськомовної діаспори по всьому світу із закликом подолати апатію та долучитися до протистояння.

"Російська мова — не власність Путіна! Чому ви дозволяєте Путіну себе індоктринувати? Від людей, розсіяних по світу, ніхто не вимагає ставати під рушницю. Інші взяли це на себе, тож допоможіть — медійно, ресурсно, але зараз, не розтягуючи на роки марної боротьби", — сказала вона.

Рух "Чорна іскра" - що про нього відомо

"Чорна іскра" — сучасний повстанський рух, центр опору путінському режиму на території Росії.

Як пише Вікіпедія, "Чорна іскра" є підпільним рухом опору, який проводить диверсійні операції на території Росії у співпраці з українськими Силами спеціальних операцій під час російсько-української війни. Про чисельність, керівництво та інші характеристики руху публічні дані відсутні.

Командування ССО України офіційно підтвердило тісну координацію з представниками руху.

Підтверджені операції:

  • Атака на Ільський НПЗ 7 вересня 2025 року. Сили спеціальних операцій України у взаємодії з "Чорною іскрою" провели операцію у Краснодарському краї РФ. Було успішно знищено ключовий об'єкт, що забезпечував роботу всього підприємства, а саме установку ЕЛОУ-АТ-6 — комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 млн тонн сирої нафти на рік.
  • Атака на НПЗ "Кіришинефтеоргсинтез" вночі на 4 жовтня 2025 року. Бійці руху в співпраці з українськими ССО провели успішну операцію на "Кіришинефтеоргсинтез" - одному з найбільших російських нафтопереробних заводів Ленінградської області. Були вражені установки ЛАБ-ЛАБС. Потужність установки становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день, це 40 % від переробної потужності заводу.
  • Удари по танкерам в Каспійському морі.
  • 12 грудня 2025 року ССО разом із рухом "Чорна іскра" провели операцію на Каспійському морі, вдаривши по двом російським танкерам "Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сариджа" біля берегів Калмикії. Судна перевозили озброєння та військову техніку.

Максакова додала, що Кремль навмисно вселяє страх перед ядерним статусом РФ, однак проти внутрішнього опору ця зброя марна.

За оцінкою ексдепутата Держдуми, вікно можливостей для рішучих дій відкриється вже в серпні, і скоординований удар зсередини може призвести до одномоментного краху імперії, як це сталося з СРСР.

"Є серпень і є можливість. То чому б не зібратися? І зараз я, звісно, звертаюся не до українців, бо Україна й так робить набагато більше, ніж усі разом узяті. Я звертаюся до всіх, хто нас чує за межами України: давайте об'єднаємося один раз і покладемо край цьому злу. Подумайте, яка колосальна енергія вивільниться, коли цьому кошмару буде покладено край", - заявила громадська діячка.

Дивіться відео - Марія Максакова розібрала, чому в серпні є шанс на демонтаж режиму Путіна:

Переворот у Росії - новини

Як писав Главред, у березні 2026 року російський президент серйозно побоюється не лише витоку секретної інформації, а й можливої змови всередині еліт, включаючи сценарій замаху з використанням дронів. На цьому тлі Федеральна служба охорони посилила контроль за оточенням Путіна, обмежила його пересування та посилила захист резиденцій і робочих об'єктів.

За даними ЗМІ, з початку війни в Україні Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може працювати тижнями, тоді як російські ЗМІ продовжують використовувати заздалегідь підготовлені відеоматеріали.

З ризиком спроби державного перевороту в РФ нібито пов'язують Сергія Шойгу — колишнього міністра оборони, який з травня 2024 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зміна влади в Москві може відбутися не за народною ініціативою, а в результаті палацових переворотів.

Політолог та експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що чутки про пошук наступника Володимира Путіна та можливі змови всередині Кремля не мають нічого спільного з реальною підготовкою до зміни влади в Росії. Насправді публічне обговорення подібних кандидатур сьогодні є потужним інструментом внутрішньоелітної боротьби та сигналом до фізичного або політичного усунення конкурентів.

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Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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