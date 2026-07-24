Невпізнанний Джонні Депп з'явився перед фанатами - як він виглядає зараз

Актор особисто презентував новий готичний фільм.

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Як змінився Джонні Депп / колаж: Главред, скріншот із відео

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У якому образі Джонні Депп з'явився перед фанатами

Коли вийде новий фільм із Джонні Деппом

Популярний актор Джонні Депп здивував шанувальників на фестивалі San Diego Comic-Con, з'явившись перед публікою в повному гримі Ебенезера Скруджа. Актор особисто представив свій новий великий голлівудський проєкт - готичну екранізацію "Ебенезер: Різдвяна пісня", повідомляє Variety.

Впізнати Деппа в гримі було практично неможливо: густі сиві брови, бакенбарди та недбала борода повністю змінили його зовнішність. Образ доповнювали класичне пальто, циліндр і тростина. Депп не виходив із ролі навіть під час спілкування з натовпом біля засніженого фасаду контори Scrooge & Marley.

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Джонні Депп порадував шанувальників / скріншот із відео

"У вас що, немає роботи? Звідки у вас стільки вільного часу?" - пожартував артист у фірмовому стилі свого похмурого персонажа.

На майданчику Депп також поспілкувався з фанатами, які прийшли в костюмах його легендарних героїв минулих років - Джека Горобця, Едварда Руки-ножиці та Віллі Вонки.

Як виглядає Джонні Депп без гриму / фото: ua.depositphotos.com

Фільм "Ебенезер" стане першою великою голлівудською роботою Джонні Деппа після тривалої перерви, що тривала з 2019 року. Похмура готична екранізація класичної повісті Чарльза Діккенса від режисера Тая Веста зібрала зірковий акторський склад, до якого увійшли Ієн Маккеллен, Дейзі Рідлі, Руперт Грінт, Андреа Райзборо та Сем Клафлін. Світова прем’єра стрічки запланована на 13 листопада.

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Про персону: Джонні Депп Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих стрічках, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" та "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Горобця у серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє Вікіпедія.

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