Зібрався всидіти на двох стільцях: Орбан розкрив скандальні плани щодо НАТО

Угорщина зібралася "переоцінити" свою участь у Північноатлантичному альянсі та закріпити свою так звану особливу позицію у військовому блоці.

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Орбан хоче бути в НАТО, але не воювати за блок / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Якщо НАТО почне бойові дії за межами територій країн, які входять до Альянсу, Угорщина не хотіла б брати у цьому участь. Будапешт збирається "перевизначити" свою участь у колективному безпековому блоці Заходу щодо такого питання, заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Як повідомляє Bloomberg, він розповів про те, що Угорщина хотіла б залишитися в НАТО, але не брати участі у військових операціях за межами блоку.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь у діях НАТО за межами території НАТО", - підкреслив Віктор Орбан. відео дня

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Угорщина блокує шлях України до Євросоюзу і НАТО, а її прем'єр Віктор Орбан постійно використовує проросійську риторику. Раніше він говорив, що Україна, мовляв, припинить існування в разі відсутності фінансової допомоги від Заходу.

Також Орбан розкритикував ідеї на Заході про війська НАТО в Україні. За його словами, Будапешт нібито виступає за мир, а владу в Європі "захопили провоєнні ліві сили". На "підтримку" Орбана виступив і угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Ба більше, Орбан скандально заявив, що Україні на Заході дають гроші, які нібито мали йти на потреби Угорщини. Він "закликав" якомога менше допомагати Києву грошима.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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