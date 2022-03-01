Кинули напризволяще: в РФ порекомендували всім росіянам добиратися з-за кордону самотужки

У російському профільному відомстві стверджують, що не зможуть організувати будь-які евакуаційні/Гуманітарні рейси для росіян, які зараз за кордоном.
Російська державна установа Росавіація рекомендувала всім росіянам, які перебувають за кордоном, не чекати гуманітарних та евакуаційних рейсів, а розглянути альтернативні маршрути повернення через треті країни.
У відомстві пояснили, що збір даних і їх обробка для організації гуманітарних рейсів вимагають часу. Виконати такі рейси буде можливо, якщо на це дадуть дозвіл авіаційна влада Європейського Союзу і країн, через які будуть летіти літаки.
"Беручи до уваги досвід організації подібних рейсів в 2020 році, збір даних і їх обробка вимагає час і створення спеціальних ресурсів. У зв'язку з цим громадянам Росії рекомендується розглянути альтернативні маршрути повернення додому, що на поточний момент представляється найкращим", — заявили співробітники Росавіації.
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Нагадаємо, з понеділка, 28 Лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, з цього дня повітряний простір ЄС закрито для РФ - через військову агресію проти РФ.
До того про рішення закрити небо для російських літаків оголосили:
Про рішення закрити небо для Росії повідомив ряд країн Європи:
- Чехія,
- Польща,
- Румунія,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Болгарія,
- Словенія,
- Великобританія,
- Данія,
- Бельгія,
- Щвеція,
- Ісландія,
- Ірландія,
- Фінляндія,
- Німеччина,
- Австрія
- Франція
- Італія
- Норвегія
- Канада
- Португалія