Кинули напризволяще: в РФ порекомендували всім росіянам добиратися з-за кордону самотужки

У РФ порекомендували всім росіянам добиратися з-за кордону своїм ходом / Reuters

Російська державна установа Росавіація рекомендувала всім росіянам, які перебувають за кордоном, не чекати гуманітарних та евакуаційних рейсів, а розглянути альтернативні маршрути повернення через треті країни.

У відомстві пояснили, що збір даних і їх обробка для організації гуманітарних рейсів вимагають часу. Виконати такі рейси буде можливо, якщо на це дадуть дозвіл авіаційна влада Європейського Союзу і країн, через які будуть летіти літаки.

"Беручи до уваги досвід організації подібних рейсів в 2020 році, збір даних і їх обробка вимагає час і створення спеціальних ресурсів. У зв'язку з цим громадянам Росії рекомендується розглянути альтернативні маршрути повернення додому, що на поточний момент представляється найкращим", — заявили співробітники Росавіації.

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Нагадаємо, з понеділка, 28 Лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, з цього дня повітряний простір ЄС закрито для РФ - через військову агресію проти РФ.

До того про рішення закрити небо для російських літаків оголосили:

Про рішення закрити небо для Росії повідомив ряд країн Європи: