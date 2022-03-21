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"План Б" Путіна: агресор планує змусити Київ здати Південь і Схід України - WSJ

21 березня 2022, 07:16

РФ хоче забезпечити сухопутний міст між західною частиною Росії та Кримом, а також розширити контроль над Донбасом. Статус Києва залишається відкритим питанням.

Путина
Путін скорегував свою тактику у війні проти України / Reuters

Президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже понад три тижні.

Путін більше не ставить за мету взяти столицю України та хоче змусити Київ здати південні та східні території. Про це пише WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників.

Чиновники в адміністрації Байдена згодні з новою оцінкою намірів господаря Кремля. План Путіна в тому, щоби Київ прийняв претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.

Армія РФ також продовжить обстріли українських міст, розраховуючи, що це змусить Володимира Зеленського погодитися на вимоги Росії, зокрема на нейтральний статус.

Якщо вимоги Путіна по відношенню до території та нейтралітету будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі зайняті території й продовжить війну.

Схоже, Путін застосує тактику облоги. Це означає, що впродовж тижнів, а можливо і місяців, триватимуть ракетні, артилерійські атаки з боку російських збройних сил.

При цьому Путін може розширити свої військові цілі, якщо його збройні сили почнуть домагатися більшого успіху, вважають офіційні особи США.

читайте такожГотують ще одну спробу штурму Києва: війська РФ підходять до кордону Білорусі з Україною"Статус столиці залишається відкритим питанням, і, враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи зможуть російські військові зібрати достатньо військ, щоби щільно оточити Київ і взяти столицю", - йдеться в статті.

Зазначимо, інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідки. Це точка зору деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.

Як повідомляв Главред, штурм Києва як такий неможливий, вважає директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа. Однак російські окупанти будуть робити спроби взяти столицю в кільце.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.

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