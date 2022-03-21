Білорусь відводить десант від українського кордону

Білоруські десантники/ Міноборони Білорусі

У Білорусі повідомили, що відводять свій десант від кордону з Україною.

Про це заявили у Міністерстві оборони Білорусі. У відомстві зазначили, що десантники повертаються до пунктів постійної дислокації.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Також ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування військ Білорусі, повідомив, що бронетранспортери рухаються містом Брест, через що там частково перекритий рух.

Нагадаємо, 20 березня Збройні сили України повідомили, що зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Проте українські військові готові дати відсіч, наголосили в ЗСУ.

Також у Білорусі зараз активізувалася діяльність партизанів. Вони підірвали значну частину колій і російські потяги на залізній дорозі РБ. Так вони намагаються не допустити білоруських солдатів в Україну для участі у війні на боці країни-агресора Росії.

Раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа розповів, як вплине на хід війни залучення Росією білорусів і сирійців.

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