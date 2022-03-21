Загроза атаки Білорусі: в Україні анонсували створення армії добровольців і повалення Лукашенка

Білоруські добровольці / t.me/s/belwarriors

У разі агресії Білорусі проти України можуть бути зроблені ряд кроків, які закінчаться поваленням режиму Олександра Лукашенка.

Як написав у Facebook народний депутат, голова Постійного представництва України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, протягом першої години з моменту вторгнення РБ буде оголошено про створення Білоруської народної армії на базі сотень білоруських добровольців, які вже воюють за Україну.

"Метою Білоруської народної армії буде звільнення Білорусі від режиму Лукашенка і російських військ", - пояснив він.

Нардеп пояснив, що до військовослужбовців Білорусі, кинутих проти України, звернуться з пропозицією перейти зі зброєю і технікою до складу БНА зі збереженням військових звань і посад або здатися в полон: "Третій варіант – неминуча смерть".

Крім того, будуть проведені переговори з союзниками України про надання матеріально-технічної допомоги БНА, уточнив він.

Чернєв додав, що також буде забезпечена координація дій і планів між Генштабом ЗСУ та військовим керівництвом БНА для остаточного розгрому російських військ на території Білорусі та прикордонних областей України.

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Раніше повідомлялося про те, що жителі Білорусі перейшли до активної фази опору і створюють перепони, щоб не допустити білоруських солдатів в Україну заради війни на боці країни-агресора Росії.