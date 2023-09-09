"Друга армія світу" згоріла: експерт назвав останню надію диктатора Путіна

Поки диктатор Володимир Путін перебуває при владі, добровільно війну він не завершить, заявив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.
"Тобто для нього це, фактично, одна з двох тих "скреп", на яких тримається його режим, тому що якщо він визнає свою поразку в Україні, то і у його оточення, і у будь - якого в Росії буде єдине питання - "А навіщо ти починав?", - сказав він в інтерв'ю Главреду.
Експерт упевнений, що ще однією улюбленою "скріпою" Путіна є експлуатація теми підсумків Другої світової війни.
"Тому що за 20 століття в Росії, у Російської імперії і Радянського Союзу було два дійсно видатних досягнення – перемога у Другій світовій війні разом з союзниками і польоти в космос. Через те, що зараз пишатися польотами в космос досить комічно на тлі "Луни-25" та інших провальних проектів Роскосмосу, доводиться діставати найголовнішу "скрепу", - пояснив він.
Співрозмовник вважає, що наратив Путіна в стилі "можемо повторити" є одним з важливих наріжних каменів побудови його режиму.
"Тому що на тлі того, що відбувається з війною, яка не виграється, і в умовах, коли він вже мав заколот всередині власної країни і йому довелося, врешті - решт, вбити свого колишнього поплічника, йому треба шукати приклади в минулому, як росіяни героїчно перемагали", - вважає він.
Публіцист упевнений, що у Путіна залишається остання "скрепа" - 9 травня, до якої він буде повертатися неодноразово.
"Друга армія світу" згоріла, це - міф. Тобто російська армія досі сильна і досі становить небезпеку для України, але історії про "другу армію світу" вже сприймають скоріше як кумедні", - додав Богданов.
Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:
Хто такий Юрій Богданов
Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.
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