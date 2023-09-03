'Є ракетний запас': стало відомо, чи будуть росіяни атакувати енергосистему України

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Чи можуть окупанти знову атакувати енергосистему України / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що судячи з аналізів, росіяни мають переконання, що масовані ракетні удари були ефективними.

Як повідомила Гуменюк для 24 каналу, цілком ймовірно, що російські окупанти продовжать завдавати масовані ракетні удари по Україні. У них є ракетний запас та вони мають можливість його поповнювати.

"Треба свідомо підходити до загроз, які можливі. Вони не обов'язково здійсняться, але вони можливі. Об'єктивно кажучи, ракетний запас у них є. І можливість поповнювати його також є. Окупанти мають і повітряні ракетоносії, і ракетоносії морського базування", - наголосила Гуменюк. відео дня

Всі факти стверджують, що окупанти можуть вдатися до таких атак. Також вони постійно шукають нові способи впливу та тиску. Українські військові ретельно це відстежують та готуються до захисту від цих загроз.

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