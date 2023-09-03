'Не можуть змиритись': у ЗСУ назвали причину масштабної атаки дронів по Одещині

У пріоритеті ворога залишаються зернові термінали, портова інфраструктура, вважає Гуменюк.

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Гуменюк розповіла про наслідки нічної атаки / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла про причину дронової атаки по Одещині та пояснила тактику окупантів.

Наталія Гуменюк повідомила для 24 Каналу, що росіяни не можуть змиритись, що навіть без зернової угоди, яку вони зірвали, Україна залишається потужним зернотрейдером.

"Атака мала свої цілі. Подунав'я не дає спокою ворогу", - констатувала Гуменюк.

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За її словами, у пріоритеті ворога залишаються зернові термінали, портова інфраструктура, паливно-мастильні матеріали.

"Результативність роботи протиповітряної оборони говорить сама за себе. 22 дрони з 25 були знищені", - наголосила Гуменюк.

Однак ворогу вдалось влучити в портову інфраструктуру, унаслідок чого там спалахнула пожежа. Оскільки було кілька хвиль атак, пожежники не могли одразу погасити вогонь. Коли ж небезпека минула, рятувальники ліквідували всі наслідки атаки.

Відомо, що двоє людей отримали поранення.

Ракетна атака по Одещині 3 вересня

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 3 вересня, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин. В результаті атаки РФ є потрапляння в припортову інфраструктуру.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що РФ навмисно вгатила по Одещині перед зустріччю Путіна з Ердоганом. Загарбники атакували інфраструктуру регіону, зокрема, Ренійський район, де розташовані порти на Дунаї.

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