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Путін не дозволив своїм генералам відступати з Херсона і берегти солдатів - NYT

24 вересня 2022, 11:55

Як кажуть експерти, тільки відхід з Херсона дозволить російським окупантам організовано відступити на інший берег Дніпра, зберігши солдатів.

Володимир Путін, мобілізація в Росії, російські військові
Путін не дозволив своїм генералам відступати з Херсона і берегти солдатів - NYT / https://ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін в останні тижні більш безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні, в тому числі і відхиливши прохання своїх генералів дати дозвіл на відступ з Херсона. Про з посиланням на власні джерела пише американське видання The New York Times.

Як кажуть експерти, тільки відхід з Херсона дозволить російським окупантам організовано відступити на інший берег Дніпра, зберігши бойову техніку та особовий склад. Але такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки диктатора Путіна у війні і приніс би ЗСУ другу велику перемогу за місяць ‒ після успішного контрнаступу на Харківщині.

Херсон, до речі, був першим великим містом, захопленим росіянами під час початкового вторгнення, і залишається єдиним обласним центром України, який все ще знаходиться під контролем Москви.

У публікації NYT говориться, що диктатор Путін зосереджений на перемозі за всяку ціну. І саме тому він вирішив оголосив призов 300 тисяч цивільних осіб.Цього місяця Москва продемонструвала, кажуть експерти, що у неї занадто мало військ для продовження наступу. І вона страждає від нестачі високотехнологічної високоточної зброї і тому не може завоювати панування в небі над Україною.

Ситуація в Херсонській області

Збройні Сили України в рамках військової операції зі звільнення Херсонської області деокупували вже близько 500 квадратних кілометрів регіону. Під контроль Києва повернуто 5 населених пунктів - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка.

Колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що в Україні є мінімум три ділянки, де ЗСУ можуть взяти в оточення війська Росії.

Йдеться про Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

20 вересня гауляйтер захопленої Херсощини Володимир Сальдо заявив, що колаборанти разом з окупантами прийняли рішення провести в регіоні "референдум" про нібито приєднання до Росії. Псевдореферендум збираються провести з 23 по 27 вересня. На ці ж дати заплановані "заходи" в Донецькій і Луганській областях.

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