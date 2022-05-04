В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

В Австрії оцінили перспективу вступу України до Євросоюзу / Фото Reuters

Вступ України в Європейський Союз може затягнутися на 10 років, заявила міністр у справах ЄС і конституційних питань Каролін Едтштадлер.

На її думку, повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий в найближчі п'ять-десять років", пише Euractiv.

Австрійський високопосадовець нагадала про те, що "деякі держави на Західних Балканах чекали десятиліття для наступного кроку".

Вона також звернула увагу на те, що для України не може бути прискореної процедури вступу до ЄС.

"Міністр закордонних справ також хотів цим сказати, що, можливо, також доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", - додала Едтштадлер.

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Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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