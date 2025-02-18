У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

У Москві стверджують, що членство України в НАТО - "явна загроза" для Росії.

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В РФ зробили заяву щодо членства України в НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Росія вимагає від НАТО скасувати обіцянку 2008 року про членство України

У Кремлі вважають, що членство України в НАТО - загроза для РФ

Країна-агресор Росія вимагає скасування рішення Бухарестського саміту НАТО від 2008 року щодо обіцянки прийняти Україну до складу альянсу в майбутньому. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Reuters.

За її словами, недостатньо просто не приймати Україну до НАТО — альянс має офіційно відмовитися від обіцянки, даної в Бухаресті.

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"В іншому разі ця проблема й надалі отруюватиме атмосферу на європейському континенті", — сказала Захарова.

Таку заяву вона виголосила на тлі переговорів США та Росії у Саудівській Аравії, які відбулись 18 лютого.

Водночас представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не проти вступу України до Європейського Союзу, однак приєднання до НАТО - "явна загроза" для Росії, передає Reuters.

Відповідаючи на питання щодо того, що у червні 2024 року Київ і Брюссель офіційно відкрили переговори про вступ України до ЄС, Пєсков заявив, що це питання про "процеси економічної інтеграції й ніхто не може диктувати іншій країні свої умови".

Проте Пєсков зазначив, що ця позиція "не стосується участі України у військових альянсах", оскільки бажання України вступити до НАТО "розглядається як явна загроза в очах Путіна".

"Звичайно, наша позиція в питаннях, пов'язаних з безпекою, обороною і військовими альянсами, абсолютно різна. У нас там інший підхід, і всі це знають", – сказав представник Кремля.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна взяти і просто зняти питання вступу України до НАТО. Сполучені Штати і союзники вже вдавалися до тактики відмови від ключових вимог ще до початку перемовин, що призвело до виведення військ з Афганістану і подальшої трагедії.

Як писав Главред, на зустрічі в понеділок, 17 лютого, в Парижі європейські лідери мали обговорити варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

Народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що, судячи із заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна не стане членом НАТО за його каденції.

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Хто така Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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