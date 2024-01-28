Столтенберг хоче запросити Україну до НАТО: коли це можливо

Генсек наголосив, що від самого початку НАТО створювалось, щоб запобігти війнам.

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Столтенберг планує запросити Україну до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом НАТО.

Відповідаючи на запитання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО в разі просування членства України в Альянсі, Столтенберг назвав "гарною справою" для Альянсу і для США підтримати Україну, передає Fox News.

Генсек нагадав, що від самого початку НАТО створювалось, щоб запобігти війнам.

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"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції та Фінляндії, а також в України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не досяг бажаного в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що НАТО може відправити в Україну власні військові сили. Метью Брайза зазначив, що Це питання час від часу з'являється, і немає чіткої відповіді на те, якими є межі для окремих західних партнерів України.

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Збройні сили готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

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